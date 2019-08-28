0553 313 94 23

Muhtarlar Karatay’da buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katılan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçemizde yöneticilerimiz arasındaki uyum güzel hizmetlere vesile oluyor” dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37
Muhtarlar Karatay’da buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katılan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçemizde yöneticilerimiz arasındaki uyum güzel hizmetlere vesile oluyor” dedi.


Muhtarlar Toplantısı Karatay Belediyesi Sedirler Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her fırsatta muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, ilçenin daha iyi hizmet alabilmesi, gelişmesi adına çalıştıklarını söyledi. Karatay’da vatandaşından yöneticisine kadar çok güzel bir uyumun olduğunu belirten Başkan Kılca, “Kaymakamımızla, tüm daire müdürlerimizle ve muhtarlarımızla uyum içerisinde ilçemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bizler de seçimlerden önce mahallelerimizi ziyaret ederek hem muhtarlarımızla hem de hemşehrilerimizle bir araya gelmiştik. Amacımız vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ederek çözüm üretmekti. Bu konuda da önemli mesafeler aldık ve birçok talebi yerine getirme fırsatımız oldu. Bundan sonra da hemşehrilerimizi mutlu etmek ve onların yaşam kalitesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.


Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar da Karatay’ın bütün yönüyle ele alınması bağlamında Muhtarlar Toplantısını önemsediklerini belirterek, ilçenin hizmet alması ve vatandaşların memnun olması konusunda gayret gösteren herkese teşekkür etti.


Öte yandan, Karatay Nakipoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi yöneticileri de Karatay Muhtarlar Toplantısında bir sunum gerçekleştirerek ilçe genelinde yürüttükleri ücretsiz sağlık hizmetleri hakkında muhtarları bilgilendirdi. Toplantıya, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’daki mülki erkan, Karatay Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ile Karatay’da görev yapan muhtarlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunspor’a yeni otobüs
    1. Samsunspor’a yeni otobüs
    2. Samsun Teknopark’ta çocuklar bilimle..
    3. İdama mahkum edilen İran'ın eski..
    4. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli..
    5. Seçer, Karaduvar’da incelemelerde..
    6. Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya..
    10. Engelliler Zafer Bayramı’nı su altında..
    11. Galatasaray'da Kayserispor maçı..
    12. Salihlili minik karateciden..
    13. “Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında..
    14. Erdoğan, Velandia'yı kabul etti
    15. Çavuşoğlu-Makei ortak basın toplantısı
    16. Salihli’de tenis kortları yenileniyor
    17. FÜ’de Ar-Ge Eğitimi, 19 kursiyer..
    18. Çocuğuyla birlikte kahveyi bastı
    19. AK Partili Kırkpınar: "Çiftçiye 1..
    20. Van YYÜ’de innovan girişimcilik..
    21. Jandarma Uzman Çavuş Uğurlu’ya geçmiş..
    22. -ASELSAN Başkanı Prof. Dr. Görgün:..
    23. Filipinler’de yanan vapurdan 245 kişi..
    24. Burhaniye’de inşaat ustası heykeltıraş..
    25. Kuzey Marmara Otoyolu’ndan bariyerleri..
    26. FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı"..
    27. Galatasaray’da Younes Belhanda takımla..
    28. Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını..
    29. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler,..
    30. "Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir