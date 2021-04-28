Son yapılan Kabine toplantısının ardından 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağı duyuruldu. Diğer yandan koronavirüs aşılama çalışmaları devam ederken söz konusu çalışmalarda önemli gelişme meydana geldi.

Koronavirüs aşılama çalışmalarında öncelikli gruplara muhtarlarda dahil edildi. Söz konusu açıklamanın ardından birçok vatandaş, muhtarların hangi tarihlerde aşılanmaya başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, muhtarlar hangi tarihlerde aşılanacak?

Muhtarlar hangi tarihlerde aşılanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmasında, “Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar aşılamada öncelikli gruplar arasında yer alacağı belirtildi. Ancak aşı sırasının ne zaman açılacağı ve sistemden ne zaman randevu alabileceklerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.