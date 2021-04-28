  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Muhtarlar hangi tarihlerde aşılanacak?
Sağlık

Muhtarlar hangi tarihlerde aşılanacak?

26 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında koronavirüs aşılama çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Koronavirüs aşılama çalışmaları öncelikli gruplardan başlanarak devam ediyor. Söz konusu öncelikli gruba muhtarlar da eklendi. Peki, muhtarlar hangi tarihlerde aşılanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 01:41:00 -
Muhtarlar hangi tarihlerde aşılanacak?

Son yapılan Kabine toplantısının ardından 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağı duyuruldu. Diğer yandan koronavirüs aşılama çalışmaları devam ederken söz konusu çalışmalarda önemli gelişme meydana geldi.

Koronavirüs aşılama çalışmalarında öncelikli gruplara muhtarlarda dahil edildi. Söz konusu açıklamanın ardından birçok vatandaş, muhtarların hangi tarihlerde aşılanmaya başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, muhtarlar hangi tarihlerde aşılanacak?

Muhtarlar hangi tarihlerde aşılanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmasında, “Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar aşılamada öncelikli gruplar arasında yer alacağı belirtildi. Ancak aşı sırasının ne zaman açılacağı ve sistemden ne zaman randevu alabileceklerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör örgütü elebaşından bomba itiraf
Gündem

Terör örgütü elebaşından bomba itiraf

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından sözde KCK Yürütme Komitesi Üyesi Mustafa Karasu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde dev..
Arap gazeteciden Türkiye iddiası: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan...
Dünya

Arap gazeteciden Türkiye iddiası: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan...

Ortadoğu araştırmacısı Hassan Hassan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile normalleşeceğini öne sürdü.
'Filozof' Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı
Gündem

'Filozof' Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı

Bir dönem gündeme oturan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Kayalar, verdiği röportajda yeni hedefini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay