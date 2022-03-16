Muhtarın toplatmasına engel olan validen 'köpek saldırısı' için tuhaf savunma! "Köpekperestler" muhtarı görevden aldıracakmış

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Kamuoyunda 'köpekperestler' olarak tanımlanan bir grubun kendi rantları uğruna ısrarlı bir şekilde sokaklarda tuttuğu başıboş köpeklerin saldırıları vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor.

'Terör'e dönüşen sorunun başta kadınları ve çocuklar mağdur etmesi nedeniyle Sivas'ın Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatıyla harekete geçirmişti.

Mahallelilerden başıboş sokak köpekleri hakkında kendisine gelen tepkiler üzerine Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Yakalayıp teslim edeceğiniz her köpek başına 100 TL vereceğimi belirtirim” demişti.

Erol Çakmak, bu hareketiyle, sözde 'hayvansever' olduğunu iddia eden ancak insanların hayatlarını hiçe sayan Haykonfed ve diğer hayvan derneklerinin hedefi olmuştu.

Haykonfed başkan yardımcısı Özkan, Sivas Valisi Ayhan'a şikayette bulundu

Haykonfed Başkan yardımcısı Haydan Özkan, Muhtar Erol Çakmak hakkında adeta talimat verir gibi Sivas Valisi Salih Ayhan'a şikayette bulundu.

Şikayetin ardından harekete geçen Vali Ayhan, muhtarın uyarıldığını ve gerekli adımların atılacağını açıklamıştı.

Toplanmasına engel oldukları başıboş köpekler, aynı mahallede bir çocuğun hayatına mal oluyordu

Haykonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan'ın Sivas Valisi Salih Ayhan'a şikayet ettiği Muhtar Erol Çakmak'ın mahallesinde, toplatılmasına engel olunan başıboş köpeklerin kovaladığı bir çocuk, feci şekilde kaza yaparak ağır yaralandı.

Son gelen bilgilere göre isminin Ulu Baran Kalemköy olan 12 yaşındaki küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı ve 2 yıllık zorlu bir tedavi sürecine girdiği belirtildi.

Çocuğun acılı ailesini ziyaret etti mi? Sivas Valisi Salih Ayhan'dan tuhaf savunma

Sosyal medyada Haykonfed'in isteğiyle milletine hizmet etmeyi amaçlayan Muhtar Erol Çakmak'a yapılan muamele tepki görürken Sivas Valisi Salih Ayhan'dan ilginç bir savunma geldi.

Avukat Tunahan Elmas'ın, "Acı bir detay öğrendim. Kazanın olduğu mahallede bir ay önce mahalle muhtarı, başıboş köpeklerin toplatılması için talepte bulunup, paylaşım yapmış. Sivas valisi de muhtarı fırçalayıp bunu tweet atmış. Bu çocuk ölürse, ne açıklama yapacaksınız sayın vali?" ifadeleriyle tepki göstermesi üzerine Vali Ayhan şu ifadelerde bulundu:

"Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın sağlığı için toplumsal ve vicdani olarak aynı duyguları paylaştığımızı bilmenizi isterim.

Ancak! kabul etmediğimiz, muhtarın paylaşımında vurguladığı sokak hayvanlarının toplatılma usulüdür.

Hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum."

Sosyal medyadan tepkiler gelince dikkat çeken paylaşımlarda bulundu

Acılı aileye herhangi bir 'geçmiş olsun' dilemeyen Vali Ayhan'ın yaralı çocuğu ziyaret etmesi beklenirken ilginç bir şekilde kendisini savunmaya geçti.

Vali Ayhan, tepkilerin çığ gibi yükseldiği sırada sosyal medya hesabından "çocuk sevgisi" konulu tweet attı.

Millete hizmet eden muhtarı görevden alacaklarmış

Yeni Akit'in haberlerini kendi sistemlerine ve çarklarına çomak sokmak olarak algılayan Pawguard isimli sözde platform, muhtarın görevden alınacağını iddia etti.

Sivas Valisi Ayhan'ın tweetinin Akit'e cevap olduğunu öne süren PawGuard, "Erol Çakmak hakkında başvuru yapılmıştır. Ve sonucu bellidir. Muhtarlık dışında yapacağı yeni meslek hayatında başarılar dileriz." ifadeleriyle küstah ifadelerde bulundu.

Millete hizmet etme aşkıyla hareket eden Muhtar Erol Çakmak'ın görevden alınacağına kimin karar verdiği, Pawguard'ın "sonucunu" nasıl bildiği ise kamuoyunda merak konusu oldu.

İşte vatandaşların o tepkileri

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan'a yönelik bazı vatandaşlar, şu eleştirilerde bulundu: