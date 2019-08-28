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Muhtardan festival tepkisi

Edremit’in İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Çanaklı, Zeytinli Rock Festivali’nin düzenlenmesine tepki gösterdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22
Muhtardan festival tepkisi

Edremit’in İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Çanaklı, Zeytinli Rock Festivali’nin düzenlenmesine tepki gösterdi.


28 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili’nde düzenlenecek olan festivale çevrede bulunan yazlıkçıların da büyük tepki gösterdiğini, festivalin düzenlenmemesi için duyarlı aileler olarak tepkilerini ortaya koymak istediklerini belirten İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Çanaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Zeytinli Rock Festivali’ne hayır diyoruz. Halkımızdan da bu durumu sayfasında paylaşamayanlar ise yitip giden gençlerimizden şikayetçi olmasınlar. Festival adı altında gençlerimiz buralarda uyuşturucu, fuhuş, alkol ile buluşturuluyor. Sonrası mı? Dağılmış aile düzeni, alkol komasında bonzai partilerinde son bulmuş hayatlar. Ey yetkililer, geleceğimiz olan evlatlarımızın bataklığa sürüklenmesine seyirci kalmayın. Başta Valimize ve yeri veren büyükşehir belediye başkanımıza sesleniyorum. Festival düzenlenmesin. Sesimize kulak verin” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22
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