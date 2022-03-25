Muhtar maaşları asgari ücret mi olacak? Muhtar maaşları ne kadar oldu?
Muhtar maaşlarına asgari ücret zammı mı var? AK Parti’den muhtarların yüzünü güldürecek teklif geldi. muhtar maaşlarını yükseltecek kanun teklifi TBMM’ye sunuluyor. Peki tora yasada neler var? Torba yasa ilde muhtar maaşları yükselecek mi? muhtar maaşı asgari ücrete mi çıkacak?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine Çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren Eminevim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz." diyerek binlerce muhtara müjdeyi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık" demişti. Muhtarlar 3200 TL maaş alıyordu.