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Muhtar köyde dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Karakale Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:10
Muhtar köyde dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Erzurum'un  Karakale Mahallesi'nde dün Doğru ve Düzgün aileleri arasında sınır meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Karakale Mahalle Muhtarı Ünal Doğru’nun tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan aynı aileden İrfan Düzgün olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün yaralandı. 

Yaralılar ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaralıların bulunduğu 3 hastanede güvenlik tedbiri aldı. 

Olayla ilgili zanlı Karakale Mahalle Muhtarı Ünal Doğru ve babası Mehmet Doğru, jandarmaekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 
 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:10
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