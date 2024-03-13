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Yaşam Muhtar keçileri tuzladı
Yaşam

Muhtar keçileri tuzladı

Yeniakit Publisher
2024-03-13 00:04:00 -
Muhtar keçileri tuzladı

Erzincan’ın Kalecik köyünde yaşayan Muhtar Ali Rıza Ekmez, köyünde bulunan ve kendi koyunlarının tuzlama alanlarına dadanan canlıları fark edince harekete geçti. Tuz ihtiyacını köydeki hayvanların ağıllarında karşılayan dağ keçileri için kayalıklara çıkıp oralara tuz serpti.

Havaların soğuk olmasından dolayı kendi hayvanlarının tuzlama işini ahırlarda yaptığını söyleyen Muhtar Ekmez, “Bu hayvanlarında tuza ihtiyacı var. Artık bize alışmışlar, bizde bu sene o bölgede şu ana kadar dışarıda tuzlama yapmadığımız için o bölgedeki toprakta tuz miktarı az. Bundan dolayı bende oradaki kayaların üzerine bu tuzu serperek, onların tuz ihtiyacını karşılamalarını istiyorum” dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAMERA KOYULDU

Muhtar Ekmez, köyün giriş ve çıkışlarına koyduğu kameralarla artık kaçak av yapanların ve köye gelip giden yabancıların tespiti daha kolay olacağını söyledi. 

 
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