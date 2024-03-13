Muhtar keçileri tuzladı

Havaların soğuk olmasından dolayı kendi hayvanlarının tuzlama işini ahırlarda yaptığını söyleyen Muhtar Ekmez, “Bu hayvanlarında tuza ihtiyacı var. Artık bize alışmışlar, bizde bu sene o bölgede şu ana kadar dışarıda tuzlama yapmadığımız için o bölgedeki toprakta tuz miktarı az. Bundan dolayı bende oradaki kayaların üzerine bu tuzu serperek, onların tuz ihtiyacını karşılamalarını istiyorum” dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAMERA KOYULDU Muhtar Ekmez, köyün giriş ve çıkışlarına koyduğu kameralarla artık kaçak av yapanların ve köye gelip giden yabancıların tespiti daha kolay olacağını söyledi.



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