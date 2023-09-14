  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Kilometre mi motor hacmi mi?

7 bin 628 görevli denetim yapacak! Sırada onlar var!

Fatih Portakal da İYİ Parti'nin mevzusunu çözdü!

Borsada yatırımınız mı var? "Hissenize" düşen payı böyle alabilirsiniz

Bakanlık uygulamayı ilk kez başlattı! Bakın kaç lira ceza kesildi!

CHP yandaşları pisliklerini saçmaya başladı! Uğur Dündar ile 'Asalak Barbie' Enver Aysever kavgasında bomba itiraflar

Türkiye'den AP'nin raporuna sert tepki! 'Yok hükmünde'

Fatih Erbakan, 'Türkiye şeriat ile yönetilsin istiyor musunuz?' sorusuna canlı yayında cevap verdi

Dünya Türkiye'nin çözümünü bekliyor! Guterres: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim!

Zafer Partililerden skandal sokak çağrısı! ÖZGÜR DER'in mitingini basacaklarmış
Yerel Muhtar bulduğu taşın incelenmesini istiyor
Yerel

Muhtar bulduğu taşın incelenmesini istiyor

Yeniakit Publisher
2023-09-14 09:24:00 -
Muhtar bulduğu taşın incelenmesini istiyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Kuştepe Köyü Muhtarı Şeyh Abdurrahman Kuştepe, bilim insanlarının tarlasında bulduğu taşı incelemesini istedi.

Kuştepe, nar fidanlarını sulamak için gittiği bahçesinde taşı buldu. Yapısı, rengi, kütlesi diğerlerine benzemeyen bir taş bulan muhtar bunun meteor taşı olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere bir çok ilde görülen meteor gündem olmuştu.

Kuştepe Köyü Muhtarı Şeyh Abdurrahman Kuştepe, yumurta büyüklüğünde olan taşın meteor taşı olduğunu ve bilim adamları tarafından incelenmesini istedi. Kuştepe, "İki günde bir nar fidelerine sulamak için bahçeye gidiyorum. Bahçeye geldiğimde bu farklı taşı gördüm. Ben para pul derdinde değilim. Bu taşın bilim adamları tarafından incelenmesini istiyorum” dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23