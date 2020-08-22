Muhtaç aylığı nasıl başvuru yapılır? Fakirlik aylığı kimler alır nereye başvurulur?

Eğir bir çekirdek aile üyelerinin aylık geliri yoksa bu ailelere devlet tarafından destek sağlanıyor. Bu desteğin adı da aylık muhtaç yardımı. Peki kimler aylık muhtaç yardımı alabilir? Örneğin karı koca iki kişi hiçbir gelirli yok. O zaman aile içerisindeki gelir oranında herhangi bir gelir olmadığından zaten bu kişiler aylık muhtaç yardımı almaya hak kazanmış olurlar. Bu kişilerin alabileceği gelirler gelir testinden sonra belirleniyor. Hayatını idame ettiremeyecek durumda fakir olan vatandaşlar bu haktan yararlanabiliyor. Peki Muhtaçlık aylığı yardımı hangi kriterlere göre yapılıyor? e devlet üzerinden fakirlik aylığı başvurusu yapılır mı? İşte aylık muhtaçlık maaşı haberinin detayları.

Gelir kriterine gelecek olursak asgari ücretin üçte birinden daha az geliri olan kişiler için veya 65 yaşını geçmiş kişiler için yaşlılık esası dikkat alınmakta. Başka bir yan gelirleri var çalışmasalar bile. O zaman asgari ücretin üçte birinden az olup olmadığına bakılıyor. Verilen aylık muhtaç aylığı engel oranına göre de değişiklik gösteriyor. İşte aylım muhtaçlık aylığı şartlarına ilişkin tüm detaylar.

Kişinin 701 liranın altında kişi başına düşen geliri var ise o zaman 65 yaş muhtaç aylığı ya da engelli aylığı alabiliyor. Kişi hem 65 yaşının üstünde ise hemde engelli ise o zaman bu maaşlardan bir tanesini alabiliyor. Engel oranı yüzde 69’a kadar olanlarda 536 lira, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlara 804 lira maaş bağlanmakta.

Aylık muhtaçlık aylığı için aranan şartlar neler?

Fakirlik maaşı alabilmek için bir takım şartlara uymak gerekiyor. Annesi ya da babası vefat etmiş muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üstü engelli olan muhtaç vatandaşlara da muhtaçlık aylığı alabilmesi için gerekli şartları yerine getirmesi durumunda aylık muhtaçlık maaşı bağlanır?

Muhtaçlık aylığı bağlanması için şartlar neler?

Kişelerin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerekir.

Muhtaç aylığı alacak kişilerin bir yerden herhangi bir aylık almaması gerekir.

Fakirlik maaşı başvurusu nereye yapılır?

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Muhtaç aylığı yardımı alacak kişiler başvuruyu nereye ve nasıl yapacaklar? Muhtaç aylığı almak için başvuruda bulunacaklar fakirlik aylığı başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli durumu söz konusu ise engel durumunu belirten sağlık kurulu raporunu sonuçlarını doldurduğu forma ekleyip adresinin bulunduğu ildeki Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bizzat yada posta yoluyla bu formu yollamak süretiyle başvuru yapabilirler. İnternet ortamında muhtaçlık aylığı başvurunda da bulunulabilmekte. Bunun için yapılması gereken e devlet üzerinden muhtaçlık aylığı başvurusunun yapılmasıdır.

Muhtaçlık aylığı başvuru formu

Muhtaçlık aylığı başvuru formu için tıklayınız

Muhtaçlık aylığı (yetim olanlar için) başvuru formu

Yetimler için muhtaçlık aylığı başvuru formu için tıklayınız.

Fakirlik muhtaçlık aylığı ne kadar?

Muhtaçlık aylığı şartlarını yerine getirenler muhtaçlık aylığını PTT ya da Ziraat Bankası üzerinden alabilmekteler. Peki muhtaçlık aylığı ödemesi ne kadar? Asgari ücret 2020 yılında net 2324 TL oldu. Bununla birlikte muhtaçlık aylığı da zamlandı. Muhtaç aylığı alacaklar aylık 914,49 TL verilmekte.

Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık aylığı başvurusu için tıklayınız