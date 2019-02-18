Muhtaç ailelere elektrik desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin gelecek hafta başlatılması planlanıyor. Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca geliştirilen model kapsamında, aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak.

Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Ödemeler, 5 bine yakın PTT iş yerinden yapılabilecek. Faturadan düşülecek elektrik tüketim desteği, 40 ila 80 lira aralığında olacak. Elektrik desteği, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak.

Söz konusu destek tutarı, ay içinde kullanılmaması halinde bir sonraki aya devredilmeyecek.