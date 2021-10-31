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Siyaset Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla siyaseti bırakmıştı! Erol Dok son yolculuğuna uğurlandı
Siyaset

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla siyaseti bırakmıştı! Erol Dok son yolculuğuna uğurlandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından siyaseti hayatına son veren ülkücü hareketin önde gelen isimlerinden Erol Dok son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 15:09:00 -
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla siyaseti bırakmıştı! Erol Dok son yolculuğuna uğurlandı

Türk Ocakları Danışma Kurulu üyesi, Ülkücülerin önde gelen isimlerinden Erol Dok, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Ocakları Danışma Kurulu üyesi Erol Dok, Ankara Kitap Fuarı’nda geçirdiği kalp krizi dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi

Dok’un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

İdamla yargılanmıştı

Erol Dok, 12 Eylül Darbesi’nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda idamla yargılandı. Ankara Ulucanlar ve Mamak Askerî Ceza ve Tutukevinde 5 yıla yakın cezaevinde kaldı.

Büyük Birlik Partisi’nin kurucu kadrosunda yer alan Dok, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybetmesiyle siyasi hayatını sonlandırmıştı.

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