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Siyaset Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan milletvekili adayı açıklaması
Siyaset

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan milletvekili adayı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-04-07 01:25:00 -
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan milletvekili adayı açıklaması

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulunan BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, milletvekili adayı olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olacağına ilişkin kamuoyunda yer alan haberleri anımsatarak "Milletvekili olmam konusunun kamuoyunda sıkça gündeme gelmesini, Türk milletinin babam şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsı manevisine verdiği değerin bir neticesi olarak görüyor ve bunu çok kıymetli buluyorum." ifadesini kullandı.

"14 yıldır tek bir gündemim var o da hak ve adalet"

Kendisinin tek bir gündeminin olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, "Benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir." görüşünü paylaştı.

"Adaylık haberleri gerçeği yansıtmıyor"

Şimdiye kadar resmi ve siyasi makamlar ile yaptığı tüm görüşmelerdeki tek konunun babasına yönelik suikastın aydınlatılması olduğunu işaret eden Yazıcıoğlu şunları kaydetti:

"Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını ve hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir; önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk milletine hayırlar getirmesini dilerim."
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