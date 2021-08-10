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Gündem Muhsin Yazıcıoğlu'nun hemşerilerinden Meral Akşener'e tepki: FETÖ'cünün kralı
Gündem

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hemşerilerinden Meral Akşener'e tepki: FETÖ'cünün kralı

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün şehit ettiği BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlar "FETÖ'cünün kralı" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 19:43:00 -

Geçen hafta Bartın'da kendisini eleştiren bir vatandaşı azarlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez de Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) rahmetli Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta tepkilerle karşılandı.

Rize'de de vatandaşları darp ettiren Akşener, Sivas'ın Zara ilçesinde yanlarında çocukları da bulunan bir aile tarafından protesto edildi.

"FETÖ'cüsün"

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan Meral Akşener, kendisini istifaya çağıran aileye, “Sen istiyorsan istifa ederim” şeklinde cevap verdi.

Vatandaş ise "FETÖ'cüsün", "Kendisi FETÖ'cünün kralıdır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Arbede yaşandı

Partililer aileye saldırmak isteyince arbede çıktı. Polis tarafları ayırdı.

 

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Yorumlar

sukru

Fetöcü değilim ama olsaydım bundan gurur duyardım diyen birine fetöcü demek kadar doğal ve haklı bir tepki yoktur bence.
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oflu baba

ADAM DOGRU SOYLUYOR AZ SAKSAFON CALMADI FETO,YA PARTI KURABILMEK ICIN HINDISTANDAKI HALKIN YAPTIGI GIBI YAPIN BU ACUZEYI SOPALARLA KOVUN SEHRINIZDEN VATAN HAINI TENEKEDEN MILLIYETCI ACUZEYI
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