Muhsin Yazıcıoğlu'nun hemşerilerinden Meral Akşener'e tepki: FETÖ'cünün kralı

Geçen hafta Bartın'da kendisini eleştiren bir vatandaşı azarlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez de Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) rahmetli Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta tepkilerle karşılandı.

Rize'de de vatandaşları darp ettiren Akşener, Sivas'ın Zara ilçesinde yanlarında çocukları da bulunan bir aile tarafından protesto edildi.

"FETÖ'cüsün"

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan Meral Akşener, kendisini istifaya çağıran aileye, “Sen istiyorsan istifa ederim” şeklinde cevap verdi.

Vatandaş ise "FETÖ'cüsün", "Kendisi FETÖ'cünün kralıdır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Arbede yaşandı

Partililer aileye saldırmak isteyince arbede çıktı. Polis tarafları ayırdı.