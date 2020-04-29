Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi'nin bu yıl açılması planlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarını bu yaz tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kurum müdürleriyle düzenlediği değerlendirme toplantılarına video konferansla devam ediyor.

Toplantıda, Rölöve ve Anıtlar Müdürü İsmail Onur Yıldızlı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ömer Kalın, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İlbank Anonim Şirketi Sivas Bölge Müdürü Harun Cesur, MTA Orta Anadolu 1. Bölge Müdürü Ramazan Daştan ve Sivas Defterdarı Mustafa Yumuşak, çalışmaları hakkında Ayhan'a bilgi verdi.

Salgının ardından daha çok çalışmaları gerektiğini belirten Ayhan, "İşimize daha çok sarılmamız lazım. Geriden gelerek hızla mesafe alacağız." ifadelerini kullandı.

Elmalı köyündeki Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi'ni bu yaz bitirmek istediklerini vurgulayan Ayhan, "Bu yaz imalatları bitirip hizmete açmak istiyoruz. Bu müze bizim için çok önemli, geç kalmak istemiyoruz. Ramazan Bayramı'ndan sonra sahada olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.



