Muhsin Başkanın o sözleri yine gündem! Fatih Erbakan hatırlıyor mu? ‘Müslümanların iktidarına engel oldu dedirtmem’
Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan ve Erbakan hocamızın damadı Mehmet Altınöz’ün yönetiminde bulunduğu Yeniden Refah Partisi’nin Ak Parti’yi mahalli seçimlerde zora düşürecek bir konum alması sonrası merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun tarihi konuşmasını tekrar gündeme getirdi.
Son dönemlerde Türk siyasetinde 'gayri milli' her grubun AK Parti'ye karşı birlikte hareket etmesi, İstanbul seçimleri sürecinde iyice ayyuka çıktı.
Dış güçlerin üst aklından içerideki maşalarına, Kandil'den emir alanlarla kendi siyasi geleceklerini Türkiye'nin bekasının üzerinde tutanların birlikte hareket ettiği bu dönemde yaşananlar, 1996 yılında çekilmiş bir görüntüyü yeniden gündeme getirdi.
1996 Temmuz ayında dönemin BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı bu tarihi konuşmada hükümete destek vereceklerini açıklamıştı. Yazıcıoğlu'nun o konuşmada söylediği sözler ve Necmettin Erbakan'ın alkışı hem o günleri bir kez daha hatırlattı hem de Fatih Erbakan’ın bu kararını sorgulattı.
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