  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Muhsin Başkanın o sözleri yine gündem! Fatih Erbakan hatırlıyor mu? ‘Müslümanların iktidarına engel oldu dedirtmem’
Sosyal Medya

Muhsin Başkanın o sözleri yine gündem! Fatih Erbakan hatırlıyor mu? ‘Müslümanların iktidarına engel oldu dedirtmem’

Yeniakit Publisher
2024-03-22 14:45:00 - 2024-03-22 14:56:14

Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan ve Erbakan hocamızın damadı Mehmet Altınöz’ün yönetiminde bulunduğu Yeniden Refah Partisi’nin Ak Parti’yi mahalli seçimlerde zora düşürecek bir konum alması sonrası merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun tarihi konuşmasını tekrar gündeme getirdi.

Son dönemlerde Türk siyasetinde 'gayri milli' her grubun AK Parti'ye karşı birlikte hareket etmesi, İstanbul seçimleri sürecinde iyice ayyuka çıktı.

Dış güçlerin üst aklından içerideki maşalarına, Kandil'den emir alanlarla kendi siyasi geleceklerini Türkiye'nin bekasının üzerinde tutanların birlikte hareket ettiği bu dönemde yaşananlar, 1996 yılında çekilmiş bir görüntüyü yeniden gündeme getirdi.

1996 Temmuz ayında dönemin BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı bu tarihi konuşmada hükümete destek vereceklerini açıklamıştı. Yazıcıoğlu'nun o konuşmada söylediği sözler ve Necmettin Erbakan'ın alkışı hem o günleri bir kez daha hatırlattı hem de Fatih Erbakan’ın bu kararını sorgulattı.

Fatih Erbakan’la ilgili olay sözler! "Peşin almışlarsa da orasını bilemem" diyerek Türkiye’yi sarsacak iddiayı açıkladı
Fatih Erbakan’la ilgili olay sözler! “Peşin almışlarsa da orasını bilemem” diyerek Türkiye’yi sarsacak iddiayı açıkladı

Medya

Fatih Erbakan’la ilgili olay sözler! “Peşin almışlarsa da orasını bilemem” diyerek Türkiye’yi sarsacak iddiayı açıkladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalif basın iyice havaya sokmuştu Fatih Erbakan coştu! İyi Parti ve MHP'yi geçeceğiz
Muhalif basın iyice havaya sokmuştu Fatih Erbakan coştu! İyi Parti ve MHP'yi geçeceğiz

Gündem

Muhalif basın iyice havaya sokmuştu Fatih Erbakan coştu! İyi Parti ve MHP'yi geçeceğiz

Fatih Erbakan şimdi de kayyımları hedef aldı!
Fatih Erbakan şimdi de kayyımları hedef aldı!

Siyaset

Fatih Erbakan şimdi de kayyımları hedef aldı!

Yeniden Refahlı isim 'şaşırmam' diyerek açıkladı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir
Yeniden Refahlı isim 'şaşırmam' diyerek açıkladı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir

Siyaset

Yeniden Refahlı isim 'şaşırmam' diyerek açıkladı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23