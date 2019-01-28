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Muhittin Selvitopu kimdir nerelidir? CHP Karabağlar belediye başkan adayı Muhittin Selvitopu

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İzmir Karabağlar belediye başkan adayı Muhittin Selvitopu oldu. Peki, Muhittin Selvitopu kimdir? Muhittin Selvitopu kaç yaşında? Muhittin Selvitopu nereli? Muhittin Selvitopu hangi görevlerde bulundu?

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:42
Muhittin Selvitopu kimdir nerelidir? CHP Karabağlar belediye başkan adayı Muhittin Selvitopu

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İzmir Karabağlar belediye başkan adayı Muhittin Selvitopu oldu. Peki, Muhittin Selvitopu kimdir? Muhittin Selvitopu kaç yaşında? Muhittin Selvitopu nereli? Muhittin Selvitopu hangi görevlerde bulundu?

Muhittin Selvitopu kimdir?

Muhittin Selvitopu 1955 yılında Malatya’da doğdu.

Üniversite öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nde (Harita ve Kadastro Müh.) tamamladı.

Öğrencilik yıllarında İTÜ İnşaat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği'ni yürüttü.

Çalışma yaşamına 1980 yılında başlayan Muhittin Selvitopu, 1984 yılında Büyükşehir Belediyelerinin kuruluşu sonrası, İzmir Konak Belediyesi'nde görevlendirildi.

1995-96 yıllarında Konak Belediyesi ile Fethiye Belediyesi Danışmanlığı görevini yürüttü.

2009 yılına kadar Konak Belediyesi'nin çeşitli kademelerinde şef, müdür yrd., müdür, başkan yardımcılığı, başkan danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Memuriyeti sırasında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin kuruluşunda kurucu üyelik, 10. ve 11. (2006-2010) dönemlerinde ise İzmir Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bu görevinin ardından 2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı'nı yaptı.

Mart 2014 yerel seçimlerine kadar Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlerini sürdürdü.

Muhittim Selvitopu, İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:42
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