Muhittin Böcek’in yasak aşk perdesi aralanıyor! Lüks hediyeler ve koltuk vaadi şaşkınlığa neden oldu
Görevden uzaklaştırılan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, uzun süredir konuşulan yasak ilişkisinin perde arkasında çok daha ağır iddiaların olduğu belirtiliyor. Böcek’in birlikte olduğu kadını belediyede memur yaptığı, ardından da lüks bir ev, pahalı bir otomobil ve yüksek değerde kol saati hediye ettiği gündeme bomba gibi düştü. Kulislerde, bu ilişkinin yıllardır özel olarak korunan bir çevre tarafından saklandığı, ancak son gelişmelerle dosyanın raflardan indirildiği ifade ediliyor. Belediyede görev dağılımlarının, makamların ve bütçenin hangi saiklerle kullanıldığının da soruşturma kapsamına alınacağı belirtiliyor.
Gözaltına alınan özel kalem çalışanı Melek Kurukama, savcılık ifadesinde, "2015'te Muhittin Böcek ile aramızda gönül ilişkisi başladı. 2019'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanınca tekrar yanına aldı. Ancak aramızdaki gönül ilişkisi ve ileride evlenmemiz durumunda çok söz olur düşüncesiyle gitmek istemedim. Bana, 'KONTEV'e işe gir. Hem maaşını al hem de dedikodulardan uzak oluruz' dedi.
Ben de kabul ettim. 2022'de buradan ayrılıp, Muhittin Böcek'e Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçmek istediğimi aktardım. 2023'te Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde 'Eğitmen' kadrosuyla sözleşmeli personel olarak işe başladım.
Belediye aracını makam aracı olarak değil, görevlerde kullanıyordum. Muhittin Böcek geçen yıl, aramızda uzun yıllardır süregelen gönül ilişkisi nedeniyle kendisinin kullandığı Audi A4 aracı hediye etti. Oturduğum ev de Muhittin Böcek'e ait. Kardeşim ve annemle yaşarken, Böcek'in teklifi üzerine o eve geçtim" dedi.
Kurukama, Böcek'in kendisine hediye ettiği binlerce dolarlık lüks Rolex marka saati de savcılığa sundu.
