  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor
Aktüel

Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği: - "Sürecin uzamasıyla ilgili problemler dahil tüm sorunlar için tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın takibi yoğun ve eksiksiz şekilde sürdürülmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:47:36 -
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takibinin yoğun ve eksiksiz şekilde devam ettiği bildirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kritik süreci devam eden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son 24 saat içinde olumsuz bir gelişme yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi kritik konumunu koruyarak devam etmektedir. Sürecin uzamasıyla ilgili problemler dahil tüm sorunlar için tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın takibi yoğun ve eksiksiz şekilde sürdürülmektedir."

- 29 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Dünya

Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Erbakan'dan 'yavuz hırsız'a sert tepki: Boyuna posuna bakmadan büyük işlere kalkışıyor! Utanmadan sıkılmadan...
Siyaset

Erbakan'dan 'yavuz hırsız'a sert tepki: Boyuna posuna bakmadan büyük işlere kalkışıyor! Utanmadan sıkılmadan...

"Yavuz hırsız" misali ateşkes için 7 şart koşan Ermeni Başbakan Paşinyan'a sert tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erb..
Rus gazetesinden Ermenistan'ı çılgına çevirecek Türk SİHA yorumu
Dünya

Rus gazetesinden Ermenistan'ı çılgına çevirecek Türk SİHA yorumu

Rus İzvestiya gazetesi, Azerbyacan'ın Türk SİHA'ları sayesinde Dağlık Karabağ'da büyük aşama kaydettiğini ve Ermenistan'ı güç duruma düşürdü..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay