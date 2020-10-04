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Aktüel Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor
Aktüel

Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği: - "Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz sürdürmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:19:37 -
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kritik süreci devam eden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son 24 saat içinde olumsuz bir gelişme yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, "Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

- 28 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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