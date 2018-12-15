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Muhittin Böcek kimdir nerelidir?

Muhittin Böcek'in ismi CHP Antalya Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için geçmesiyle birlikte Muhittin Böcek'in kim olduğu araştırılıyor. Peki Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek nereli ve kaç yaşında? Muhittin Böcek hangi görevlerde bulundu. İşte Muhittin Böcek hayatı...

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
Muhittin Böcek kimdir nerelidir?

Muhittin Böcek'in ismi CHP Antalya Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için geçmesiyle birlikte Muhittin Böcek'in kim olduğu araştırılıyor. Peki Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek nereli ve kaç yaşında? Muhittin Böcek hangi görevlerde bulundu. İşte Muhittin Böcek hayatı...

Muhittin Böcek 1962 yılında Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.  Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin BÖCEK aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin BÖCEK, doğduğundan bu yana Konyaaltı’nda oturuyor ve Konyaaltı’nı çok iyi tanıyor. 

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı , KONTAB (Konyaaltı Turizm Altyapı Birliği Başkanlığı) , KONTEV (Konyaaltı Turizm Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı) , Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Muhittin Böcek kimdir nerelidir?
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