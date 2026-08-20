  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu Boşalan batarya birkaç dakikada değişebilecek! Çin’den piyasaya 335 bin TL'ye otomobil Ne tavsiye ne itaat işe yarıyor! Alfa ve Z kuşağı çocuklarıyla iletişim nasıl kurulur? Danimarka'nın sır dolu Erzurum planı: 93 yıllık belge ortaya çıktı Devreye giren başkan orta yolu bulacak! Kartal-Asansio krizine Yıldırım neşteri 7 bin 300 kişi can verdi Sıcaklar o ülkeyi fena vurdu İşte çamaşır yıkarken yapılan en büyük hata! Renkleri canlı, kokusunu taze tutan o püf nokta! Okan Buruk'ın yeni kadro planlamasında yer bulamadı ve... Bavulunu topladı: Galatasaray'da ayrılık kesinleşti Gizemli sözler: Olay sözler geldi: Fatih Terim yıllar süren sessizliğini bozdu Torreira sonrası bu da neyin nesi: Sende mi Lemina? Galatasaray'da neler oluyor?
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Büyük şehirlerin kronik stresi, iş baskısı, tükenmişlik, kayıp ve aidiyet sorunları, karavan yaşamını yalnızca seyahat tercihi olmaktan çıkararak yeni bir psikolojik arayış alanına dönüştürdü. Uzman Klinik Psikolog Hatice Keltek, karavana yönelimin altında zaman zaman "Şu an yaşadığım hayatın içinde kendime yer bulamıyorum" duygusunun bulunduğunu belirterek, karavanın bireye kontrol, mesafe ve sınırlarını yeniden belirleme imkânı sunduğunu vurguladı.

1
#1
Foto - Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Son yıllarda dünyanın birçok yerinde yaygınlaşan karavan yaşamı, doğa ve seyahat tutkusunun ötesinde farklı bir yaşam arayışının göstergesi haline geldi. Büyük şehirlerde yoğunlaşan iş temposu, ekonomik ve sosyal baskılar, rutin yaşamın yarattığı tükenmişlik hissi ve bireyin kendi hayatı üzerindeki kontrol duygusunu kaybetmesi, "Her şeyi bırakıp gitmek istiyorum" düşüncesini daha görünür hale getirdi.

#2
Foto - Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Uzman Klinik Psikolog Hatice Keltek, bu cümlenin her zaman yalnızca seyahat etme arzusunu ifade etmediğini belirterek, "Şu an yaşadığım hayatın içinde kendime yer bulamıyorum" duygusunun da bu isteğin altında bulunabileceğine dikkat çekti.

#3
Foto - Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Karavan yaşamının bireye yalnızca hareket özgürlüğü değil, aynı zamanda kendi yaşamını yönetme hissi de sağlayabildiğini vurgulayan Keltek, sınırlı kaynaklarla yaşamayı öğrenmenin psikolojik karşılığına dikkat çekti.

#4
Foto - Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Suyu ve elektriği kontrollü kullanmak, bozulan bir sistemi onarmak, sınırlı imkânlarla günlük hayatı sürdürebilmek ve ihtiyaçları yeniden tanımlamak, bireyin kendi yaşamına doğrudan müdahale edebildiğini hissetmesini sağlayabiliyor.

#5
Foto - Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Keltek, bu nedenle karavanın psikolojik açıdan yalnızca bir ulaşım aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bireyin mesafe koyma, sınırlarını yeniden çizme ve hayatı üzerindeki kontrol duygusunu yeniden kazanma ihtiyacına da karşılık gelebildiğini ifade etti. YOLDAN UZAKLAŞMAK, İÇ DÜNYADAN UZAKLAŞMAK ANLAMINA GELMİYOR Karavan yaşamının her koşulda iyileştirici bir deneyim olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Keltek, fiziksel olarak uzaklaşmanın insanın iç dünyasındaki sorunlardan otomatik olarak uzaklaşmasını sağlamadığını vurguladı. İnsan yaşadığı şehri, evini, işini veya çevresini değiştirebilirken geçmişini ve duygularını da yanında taşıyabiliyor. Bu nedenle yola çıkmak kimi zaman özgürleşme, kimi zaman ise taşınması zor bir yükten uzaklaşma çabası olabiliyor.

#6
Foto - Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Karavan hayatının psikolojik boyutunu görünür kılan örneklerden biri de Oscar ödüllü Nomadland filminde anlatılan Fern karakteri üzerinden ortaya çıkıyor. Fern, eşini kaybetmesinin ardından yaşadığı kasabanın ekonomik çöküşü ve fabrikanın kapanmasıyla işini ve evini de kaybediyor. Ancak yaşadığı durum yalnızca ekonomik bir kayıp olarak kalmıyor. Fern aynı zamanda eşini, alışkanlıklarını, sosyal çevresini ve ait olduğu yaşam biçimini kaybediyor. Böylece ekonomik kayıp ile kişisel kayıp iç içe geçiyor; karavan ise karakter için hem hareket edebilmenin hem de kendisine ait bir alan yaratabilmenin aracına dönüşüyor. GÜVENLİK HER ZAMAN KONFOR DEMEK DEĞİL Karavan yaşamının dikkat çekici psikolojik boyutlarından biri de güvenlik ve konfor arasındaki ayrımda ortaya çıkıyor. Fern'in düzenli ve konforlu bir evde kalmak yerine yeniden karavanına dönmesi, dışarıdan bakıldığında güvenli görünen bir yaşamın herkes için aynı psikolojik karşılığı taşımadığını gösteriyor.

#7
Foto - Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Hatice Keltek, insanın kendisini güvende hissetmesinin yalnızca fiziksel koşullarla açıklanamayacağını belirterek, kişinin sınırlarını kendisinin belirleyebildiği bir alanın da güven duygusu yaratabileceğinin altını çizdi. Karavan bu açıdan yalnızca bir barınak değil; bireyin kapısını kendisinin kapattığı, ne kadar yaklaşacağına veya ne kadar uzaklaşacağına kendisinin karar verdiği kişisel bir alan haline gelebiliyor. KARAVAN KAMPLARI: YALNIZLIĞIN İÇİNDE DAYANIŞMA Karavan yaşamının yalnızlıkla özdeşleştirilmesinin de eksik bir değerlendirme olduğunu vurgulayan Keltek, bu yaşam biçiminin farklı insanları yeni dayanışma biçimleri etrafında bir araya getirebildiğini belirtti. Karavan topluluklarında insanlar birbirlerinin hayatlarını kontrol etmeden, ihtiyaç duyulduğunda yan yana gelebiliyor. Bir araç arızasında yardım etmek, bilgi paylaşmak, bir rotayı önermek veya yalnızca ihtiyaç anında bir başkasının yanında bulunmak, modern şehir hayatında giderek zayıflayan komşuluk ilişkilerinin farklı bir biçimini ortaya çıkarıyor. Keltek, bu ilişki biçiminin önemli bir psikolojik ihtiyaca karşılık geldiğini vurgulayarak, insanın hem birlikte olmaya hem de kendi alanını korumaya ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

#8
Foto - Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Karavan hayatını yalnızca "özgürlük" veya "kaçış" kavramlarından biriyle açıklamanın doğru olmadığını belirten Hatice Keltek, iki kavram arasındaki ayrımın kişinin yolda ne aradığıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Bazen yola çıkmanın gerçek bir özgürleşme arzusu olduğunu, bazen ise kişinin hayatında taşıyamadığı bir yükten uzaklaşmaya çalıştığını belirten Keltek, "Hayatı değiştirmek ile iç dünyayı değiştirmek aynı şey değildir" yaklaşımına dikkat çekti. Keltek, karavanın yönünün değiştirilebildiğini ancak insanın içindeki boşluğun yönünü değiştirmenin aynı kolaylıkta olmadığını vurguladı. ASLINDA SORU "NEREYE GİDİYOR?" DEĞİL, "NEDEN GİDİYOR?" Karavan yaşamına dışarıdan bakıldığında özgürlük, doğa, sade yaşam ve hareketlilik öne çıkıyor. Ancak bu görüntünün arkasında kimi zaman kaybedilmiş bir hayat, kapanmış bir dönem, geride bırakılmış bir ev veya taşınmaya devam eden bir yas bulunabiliyor. Bu nedenle karavan hayatını anlamanın yalnızca "Nereye gidiyor?" sorusuyla mümkün olmayacağını belirten Keltek, "Neden gitmeye ihtiyaç duyuyor?" sorusunun da sorulması gerektiğinin altını çizdi. İNSAN NEREYE GİDERSE GİTSİN KENDİ HİKÂYESİNİ DE TAŞIYOR Karavan yaşamının bireye yeni bir başlangıç, hareket özgürlüğü ve kendi sınırlarını belirleme imkânı sunabildiğini belirten Hatice Keltek, bunun insanın kendi iç dünyasıyla kurduğu ilişkiyi ortadan kaldırmadığını çünkü yolda olmak özgürleştirici olabileceğini söyledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu
Gündem

Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu

Suriye'de öldürülen bir kadın teröristin kesilen saçlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine kadın teröristlere destek için DEM Parti'nin..
Allah veriyor, kendilerini herkesten akıllı sanıyorlardı! Tarlalar kurudu, inekler sütten tavuklar yumurtadan kesildi
Tarım

Allah veriyor, kendilerini herkesten akıllı sanıyorlardı! Tarlalar kurudu, inekler sütten tavuklar yumurtadan kesildi

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar ve şiddetli kuraklık, kıta genelinde tarihi bir krize yol açtı. Fransa, İtalya ve İspanya'da seb..
Rusya'da Türkiye şoku: Bu daha öncekilerden çok farklı, inanılmaz şeyler oluyor
Ekonomi

Rusya'da Türkiye şoku: Bu daha öncekilerden çok farklı, inanılmaz şeyler oluyor

Son yıllarda Türkiye'ye yoğun talep gösteren Ruslar bu sene de benzer şekilde Akdeniz'e olan ilgisine devam ediyor. Rus seyahat acentesi üye..
İşgalci siyonist sabırları test ediyor! İsrail’li alçaklardan zaman ayarlı ziyaret
Dünya

İşgalci siyonist sabırları test ediyor! İsrail’li alçaklardan zaman ayarlı ziyaret

Terör devleti soykırımcı İsrail’in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyinde İsrail'in işgali altındaki bölgeyi ziyaret etti. Zam..
‘Her gece 30-40 Filistinliyi ortadan kaldırmalıyız’ demişti! Hayret! Almanya Başbakanı Yahudi teröristi kınadı
Gündem

‘Her gece 30-40 Filistinliyi ortadan kaldırmalıyız’ demişti! Hayret! Almanya Başbakanı Yahudi teröristi kınadı

İsrail’in dünyanın gözü önünde yıllardır sürdürdüğü soykırımı ‘Kendini savunma hakkı’ olarak destekleyen gören Almanya Başbakanı bu kez şaşı..
Başkan Erdoğan, dünyaya seslendi: Mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz
Gündem

Başkan Erdoğan, dünyaya seslendi: Mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dünyada 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoks..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23