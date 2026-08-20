Kronik stres, iş baskısı, tükenmişlik... Karavana yönelim: Özgürlük mü, kaçış mı?

Karavan hayatını yalnızca "özgürlük" veya "kaçış" kavramlarından biriyle açıklamanın doğru olmadığını belirten Hatice Keltek, iki kavram arasındaki ayrımın kişinin yolda ne aradığıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Bazen yola çıkmanın gerçek bir özgürleşme arzusu olduğunu, bazen ise kişinin hayatında taşıyamadığı bir yükten uzaklaşmaya çalıştığını belirten Keltek, "Hayatı değiştirmek ile iç dünyayı değiştirmek aynı şey değildir" yaklaşımına dikkat çekti. Keltek, karavanın yönünün değiştirilebildiğini ancak insanın içindeki boşluğun yönünü değiştirmenin aynı kolaylıkta olmadığını vurguladı. ASLINDA SORU "NEREYE GİDİYOR?" DEĞİL, "NEDEN GİDİYOR?" Karavan yaşamına dışarıdan bakıldığında özgürlük, doğa, sade yaşam ve hareketlilik öne çıkıyor. Ancak bu görüntünün arkasında kimi zaman kaybedilmiş bir hayat, kapanmış bir dönem, geride bırakılmış bir ev veya taşınmaya devam eden bir yas bulunabiliyor. Bu nedenle karavan hayatını anlamanın yalnızca "Nereye gidiyor?" sorusuyla mümkün olmayacağını belirten Keltek, "Neden gitmeye ihtiyaç duyuyor?" sorusunun da sorulması gerektiğinin altını çizdi. İNSAN NEREYE GİDERSE GİTSİN KENDİ HİKÂYESİNİ DE TAŞIYOR Karavan yaşamının bireye yeni bir başlangıç, hareket özgürlüğü ve kendi sınırlarını belirleme imkânı sunabildiğini belirten Hatice Keltek, bunun insanın kendi iç dünyasıyla kurduğu ilişkiyi ortadan kaldırmadığını çünkü yolda olmak özgürleştirici olabileceğini söyledi