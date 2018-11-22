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Mühimmat faciası raporu yayınlandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de yaşanan patlamayla ilgili yayınladığı raporda, 'Toptan kopan parça zincirleme patlamaya yol açtı. Mühimmatların kullanımı durduruldu' bilgisini verdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 19:32
Mühimmat faciası raporu yayınlandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'deki patlamayla ilgili raporu yayımladı. Raporda, 'Toptan kopan parça zincirleme patlamaya yol açtı. Mühimmatların kullanımı durduruldu' denildi.

Mühimmat faciası raporu açıklandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: Ateşlenen topun arkasındaki parça koptu, toptan kopan parça zincirleme patlamaya yol açtı

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Hakkâri Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde, 09 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen kazaya ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığınca teşkil edilen idari ve teknik heyetin inceleme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

Kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve mühimmatın atışa uygun durumda olduğunun, eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığının anlaşıldığı,

Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında “kama” olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği,

Ayrıca 175 mm’lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlenmiştir.

Adli makamlarca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında atışta kopan topa ait parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni ve kazanın nihai sebebinin belirlenebileceği değerlendirilmektedir.

Kazanın nihai sebebi belirlenene kadar tedbir olarak 175 mm’lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımı durdurulmuş, bölgedeki terörle mücadele harekâtı diğer ateş destek vasıtalarıyla desteklenmeye devam edilmektedir.

Bu vesileyle kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza ve tedavileri süren silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

(TRT Haber)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:32
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