Mühendislik, tıp, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık en düşük başarı sıralaması
Mühendislik bölümü en düşük başarı sırası kaç? Mühendislik bölümü en düşük başarı sıralaması, mühendislik taban puanları YKS sınavına girecek adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık bölümlerine başvurmak için en düşük başarı sırası dilimlerini açıkladı. Peki mühendislik bölümü başarı sırası, taban puanı ne? Mimarlık başarı sıralaması kaç? İşte tıp başarı sıralaması 2021, öğretmenlik başarı sıralaması, eczacılık başarı sıralaması, Diş hekimliği başarı sıralaması.
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (ÖSYM 2021-YKS) başvuruları 4 Şubat 2 Mart 2021 tarihinde tamamlandı. YKS geç başvuru tarihleri 17-18 Mart 2021 olarak belirlendi. Normal süreçte başvurularını tamamlamayan adaylar geç başvuru günlerinde işlemlerini yapabilecekler. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Peki mühendislik, tıp, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık bölümü en düşük başarı sırası kaç?
Mühendislik başarı sıralaması
Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) en düşük 300 bininci (300.000),
Mimarlık başarı sıralaması
Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 250 bininci (250.000),
Tıp başarı sıralaması 2021
Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 50 bininci (50.000),
Öğretmenlik başarı sıralaması
Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) İlgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000),
Eczacılık başarı sıralaması
Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 100 bininci (100.000),
Diş hekimliği başarı sıralaması
Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 80 bininci (80.000).
YKS TYT, AYT puanı kaç olmalı? Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?
Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT En az 150 puan,
Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için (Devlet Konservatuvarlarının / Konservatuvarların lise devresi mezunlarının Konservatuvarların lisans devresine yerleştirilmesinde merkezî sınav puanı aranmaz.) TYT en az 150 puan,
Özel yetenek gerektiren öğretmenlik programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT en düşük 800 bininci (800.000),
Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek içi İlgili puan türünde en az 180 puan (2020 YKS sınavında bu puan 170’e çekilmişti.)