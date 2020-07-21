Üniversite sınavı bu sene koronavirüs gölgesinde tamamlandı. Sınavın ardından ise sonuçlar ve tercih dönemi beklenmeye başladı. Sınava girenler okulların taban puanları kadar kontenjanlarını da merak ediyor.

Mühendislik programlarının kontenjanı

Öğrencilerin merakla beklediği konu hakkında YÖK’ten açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için kontenjan belirlendi. Yapılan açıklamada mühendislik programlarının kontenjanını 71 bin 244k işi olduğu belirtildi.