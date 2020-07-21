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Eğitim

Mühendislik programlarının kontenjanı

Mühendislik taban puanları 2020 | Üniversite tercih dönemine kısa bir süre kaldı. YKS’ye giren milyonlarca aday hayallerini kurdukları bölümlerin taban puanlarını, kontenjanlarını araştırmaya başladı. Mühendislik fakültesinde okumak isteyenler “Mühendislik taban puanları” , “Mühendislik fakültesi kontenjanı 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:51:00 -
Mühendislik programlarının kontenjanı

Üniversite sınavı bu sene koronavirüs gölgesinde tamamlandı. Sınavın ardından ise sonuçlar ve tercih dönemi beklenmeye başladı. Sınava girenler okulların taban puanları kadar kontenjanlarını da merak ediyor.

Mühendislik programlarının kontenjanı

Öğrencilerin merakla beklediği konu hakkında YÖK’ten açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için kontenjan belirlendi. Yapılan açıklamada mühendislik programlarının kontenjanını 71 bin 244k işi olduğu belirtildi.

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Üniversite kontenjanları 2020

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Mimarlık programlarının kontenjanı

Eğitim

Mimarlık programlarının kontenjanı

 

 

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