Mühendislik programlarının kontenjanı
Mühendislik taban puanları 2020 | Üniversite tercih dönemine kısa bir süre kaldı. YKS’ye giren milyonlarca aday hayallerini kurdukları bölümlerin taban puanlarını, kontenjanlarını araştırmaya başladı. Mühendislik fakültesinde okumak isteyenler “Mühendislik taban puanları” , “Mühendislik fakültesi kontenjanı 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Üniversite sınavı bu sene koronavirüs gölgesinde tamamlandı. Sınavın ardından ise sonuçlar ve tercih dönemi beklenmeye başladı. Sınava girenler okulların taban puanları kadar kontenjanlarını da merak ediyor.
Mühendislik programlarının kontenjanı
Öğrencilerin merakla beklediği konu hakkında YÖK’ten açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için kontenjan belirlendi. Yapılan açıklamada mühendislik programlarının kontenjanını 71 bin 244k işi olduğu belirtildi.