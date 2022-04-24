Mühendislik ihraç eden ülke konumundayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye’de 2002 öncesinde ulaştırma sektöründe ciddi eksiklikler olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Eksiklikleri gidermek için ciddi hamleler, iyi planlamalar yapmak lazımdı. Çünkü bizim çok paramız yoktu. Az parayla maksimum faydalı işler yapmamız gerekiyordu. Çok şükür yaptık. Bölünmüş yolumuz 28 bin 600 kilometreye ulaştı, havalimanı sayımız 57’yi buldu demiryollarımız 13 bin 22 kilometreye vardı, liman ve tersane adedimiz arttı. Haberleşme sektöründe büyük ilerlemeler kaydedildi. Hayal edilemeyecek şeyler kısa süre içerisinde başarıldı.”

YİD yöntemi başarı getirdi

Karaismailoğlu, Anadolu’da yüzlerce, binlerce projeyi gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Yap-işlet- devret (YİD) yöntemiyle dünyanın en büyük projelerini geliştirdiklerini vurguladı. Türkiye’nin diğer ülkelere mühendis gönderen bir konuma geldiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları ifade etti: “Yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80’e varan azalmalar sağlandı. Bu, her yıl bizim 10 bin kişinin canını kurtarmamız demektir. Ortaya koyulan projelerin ne kadar kıymetli olduğu aşikâr. Bugün teknoloji açısından mühendislik ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıptayla baktığı bir esere imza attık. 2 bin 23 metre orta açıklığıyla dünyanın en geniş asma köprüsünü inşa ettik. 318 metreyle dünyanın en yüksek çelik kule ayaklarına sahip bir köprüyü tamamen Türk mühendisleriyle yaptık.”

Planlı projeler

Karaismaioğlu, Pekin’den Londra’ya kadar Türkiye’nin orta koridorda bütün dünyaya hizmet verdiğine işaret etti. Bu koridorun öneminin Rusya-Ukrayna savaşı sorası arttığına dikkat çekti. Her bir projenin iyi planlarla hayata geçirildiğini anlatan Karaismailoğlu, “Bazılarınca hayal edilemeyeni, bazılarınca hayal edileni biz gerçeğe dönüştürdük. Projeleri planlı olarak yaptık. Bulunduğumuz makamlar kıymetli ama geçici. 700 bin arkadaşımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız her işin de arkasındayız” şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, Kars’ta sahur yaptığı gençlere “Önünüze duvar örenler olacak, taşlar da çıkacak. İşinizi azimle, inançla yapın. Devletin ve milletin faydasına olan işin dışında başka iş düşünmeden yapacağınız her işte birileri sizi görecektir. Bunun faydasını da göreceksiniz” diye seslendi.