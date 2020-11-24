"Mühendisler İçin Dijital Fabrikalar" internet semineri devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle düzenlediği webinarlara EMO İzmir Şubesi ile devam ediyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, pandemi döneminde ülkenin dört bir yanındaki paydaşlarıyla olan iletişimini dijital platformlar üzerinden sürdürüyor.

EMO iş birliğinde "Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptiyle İstanbul ve Trabzon şubeleri ile webinarlar düzenleyen Mitsubishi Electric, şimdi de EMO İzmir Şubesi ile düzenlenecek online etkinliklerde katılımcılarla buluşacak.

Online seminerlerin ilkinde yarın, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu "İleri Robot Teknolojileri" konusunu ele alacak.

Webinarların ikincisi, 2 Aralık Çarşamba günü Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü MAPS Ürün Yönetimi Yetkilisi Burcu Çöpür'ün katılımıyla "MAPS-SCADA & Enerji İzleme" başlığıyla gerçekleşecek.

Webinarlar, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel'in 16 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceği "Yapay Zeka Uygulamaları-Nesnelerin İnterneti, Fabrikaların Dijital Dönüşümü Kapsamında Akıllı Fabrikalar" konulu sunumla sona erecek.

Sanayi 4.0'a dijital fabrika konsepti "[email protected]" ile yanıt veren Mitsubishi Electric, yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan bu konseptle üreticilerin küresel rekabette öne çıkmasına imkan tanıyor.

Tescilli yapay zeka (AI) teknolojisi "Maisart" ile şirketlerin yapay zekadan yüksek fayda sağlamaları için çalışan Mitsubishi Electric; robotlar, gömülü bilgisayar sistemleri ve akıllı PLC'ler başta olmak üzere tüm yeni nesil otomasyon çözümleriyle üretimde maliyetleri minimuma indirirken verimliliği maksimuma çıkarıyor.

Dijital fabrikalarla Türk sanayicilerini geleceğe hazırlayan Mitsubishi Electric'in inovatif teknolojilerini paylaşacağı webinarlar ile ilgili bilgilere Mitsubishi Electric Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.



Bu arada, seminerler, ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek.

