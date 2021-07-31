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Ekonomi Mühendis adayları eylül ayında UniChallengeTech’de buluşacak
Ekonomi

Mühendis adayları eylül ayında UniChallengeTech’de buluşacak

IAB TR tarafından, ilki 2015 yılında düzenlenen Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı UniChallenge, Tech versiyonuyla üçüncü kez mühendislik öğrencileri için düzenleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 20:19:00 -
Mühendis adayları eylül ayında UniChallengeTech’de buluşacak

Temel hedefi mühendis adaylarına, teknoloji odaklı Dijital Pazarlama İletişimi dünyasını tanıtmak ve teknolojiyle pazarlama bakış açısını bir arada kullanmalarını öğretmeyi hedefleyen program; 13- 24 Eylül arasında online olarak gerçekleşecek. Gençlerin kariyer planlarını farklı bir bakış açısıyla değerlendirerek sektördeki insan kaynağı açığını gidermeyi amaçlayan program 2 hafta sürecek ve katılım 50 kişiyle sınırlı olacak.

‘Dijital varsa, biz de varız’

Bu yıl Bosch Ev Aletleri’nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek program kapsamında öğrenciler dijital odaklı eğitimler alma imkânı bulacaklar. “Dijital Varsa Biz de Varız” mottosuyla yola çıkan ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrencilerin katılabileceği programda; katılımcılar, dijital dünyadaki kariyer fırsatlarını öğrenecekler. Katılımcılar UniChallengeTech süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı şirketlerin öykülerini ajans ve reklamverenlerden dinleme şansı da bulacaklar. Aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmelerin sektöre olan etkilerini de yakından öğrenme fırsatı yakalayacaklar. UniChallengeTech’in bu yılki başvuruları 23 Ağustos’a kadar devam edecek.

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