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'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!

"Muhasebeci Kenan" nâmıyla meşhur CHP'li Öztürk Yılmaz'ın, "Ezan Türkçe okunmalı" şeklindeki gerici çıkışının ardından, gazeteci Turgay Güler, "Samimiysen, provokatörlük yapmıyorsan, yarın çık CHP grubu adına, içerisinde CHP'lilerin de imzasını taşıyan bir yasa tasarısı ver. " dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:00

CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etmiş, ezanın Türkçe okunması gerektiğini söyleyerek bir skandala imza atmıştı. Yılmaz'a gün boyu sosyal medyada yoğun şekilde tepki gelirken, bu akşam CHP'ye ve "Muhasebeci Kenan" nâmıyla meşhur Yılmaz'a oldukça çarpıcı bir çağrı geldi.

Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!

"Meclis'e yasa teklifi verin"

ÜLKE TV'de Sıradışı Tarih programında Turgay Güler, Öztürk Yılmaz'a yaptığı çağrıda, "Buradan ciddiyetle bir çağrıda bulunuyorum. Öztürk Yılmaz! Eğer adamsan, çık yarın CHP Grubu adına TBMM'ye bir yasa teklifi ver. Yasa teklifinde şu olsun. Ezanın Arapça olarak okutulması yasaklansın. Ezan minarelerden bundan böyle Türkçe okunsun, namaz Türkçe kılınsın  diye bir yasa teklifi ver" ifadelerini kullandı.

"Provokatörlük yapmıyorsan yasa tasarısı ver"

Turgay Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samimiysen, provokatörlük yapmıyorsan, yarın çık CHP grubu adına, içerisinde CHP'lilerin de imzasını taşıyan bir yasa tasarısı ver. Ezan Türkçe okunsun, namaz Türkçe kılınsın, Arapça yasak olsun. Böyle bir yasa tasarısı ver, seni alnından öpeyim. Vermezsen namertsin. Madem öyle, mertsen çıkarsın CHP grubu adına bir yasa tasarısı hazırlarsın, Meclis'e teklif edersin ve ezan Türkçe okunsun dersin."

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:00
  1. ezan
  2. chp
  3. öztürk yılmaz

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