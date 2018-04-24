Muharrem'in canı fena sıkkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'a alındığını duyrumasından sonra harekete geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Görüşmede; Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini aksi durumda kendisinin aday olacağını söyleyen Muharrem İnce, Parti Meclisi'den çıkacak kararı beklemeye başladı.

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Partisinin adayı olmayı hayal eden Muharrem İnce, Meclis'te partisinin grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu'nu dinlemek için ön sıraya oturan İnce'nin moralinin bozuk olduğu gözlendi. Partili kadınların arasında kalan Muharrem İnce, Parti Meclisi'nden çıkacak karara göre kendi adaylığını açıklayabilir.