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Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller

Haberturk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti ile MHP arasında yapılan ittifak görüşmelerinin şekillendiğini bu kapsamda AK Parti'nin MHP'nin elinde bulunan Adana, Manisa ve Mersin'de aday çıkarmayacağını MHP'nin de AK Parti'nin önde olduğu il ve ilçelerde aday göstermeyeceğini belirtti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:43
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin kulislerde hareketlik artıyor. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görümeleri de şekillendi. Buna göre AK Parti MHP'nin elindeki büyükşehirlerde aday çıkarmayacak. MHP'ye her bölgeden bir il belediye başkanlığı verilecek. MHP de AK Parti'nin önde olduğu il ve ilçelerde aday göstermeyecek. 

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Her bölgeden bir belediye MHP’ye" başlıklı yazısında ittifak görüşmelerindeki son durumla ilgili kulis bilgilerini paylaştı. "AK Parti’nin devrettiği büyükşehirler belli" diyen Sarıkaya, MHP’nin elinde olan Adana, Manisa ve Mersin'de AK Parti'nin aday çıkarmayacağını yazdı.

Kim önde ise onunla...

AK Parti ile MHP heyetlerinin vardığı son uzlaşmayı aktaran Sarıkaya, "Buna göre ilçe geçen seçim ittifaktan biri tarafından alınan yerde yine aynı parti aday çıkaracak. İlçe eğer öteki partilerden birinin elindeyse, geçen seçim o seçim bölgesinde ittifak partilerinden kim önde çıktıysa onunla seçime girilecek, diğeri aday göstermeyecek. Örneğin Adana Büyükşehir mevcut da elinde olduğu için MHP’ye bırakılacak, AK Parti aday çıkarmayacak" ifadelerini kullandı. İşte Sarıkaya'nın köşesinden çarpıcı bazı bölümler:

Mersin'de 7 ilçede Aydın'da 6 ilçede AK Parti aday göstermeyecek

Şu an CHP’de olan Seyhan ilçesinde geçen seçim ikinci AK Parti çıktığı için MHP bu ilçede aday göstermeyecek. Benzer şekilde CHP’nin elinde olan Çukurova’da da MHP ikinci parti olduğu için bu bölgede de AK Parti aday çıkarmayacak… Mersin’de büyükşehirle birlikte 7 ilçe ile Manisa’da da yine büyükşehir ile birlikte MHP’nin elinde olan 6 ilçede AK Parti aday göstermeyecek.

İstanbul'da 3 bölgeden 1'er belediye MHP'ye

AK Parti ile MHP’nin karşılıklı jestleri devam etmiş. MHP’ye bununla birlikte diğer büyükşehirlerin bölgelerinden birer ilçenin bırakılması yönünde eğilim belirmiş. İttifak görüşmelerindeki sürece vakıf siyasinin aktardığına göre, örneğin İstanbul’un üç bölgesinden birer ilçe MHP’ye bırakılacak. AK Parti bölgelerin her birinden birer ilçede belediye başkan adayı göstermeyecek.

Ankara'da 3 bölgeden 3 başkan MHP'ye

İstanbul’da birinci bölgede 15, ikinci bölgede 13, üçüncü bölgede ise 14 ilçe bulunuyor. Bu üç bölgedeki ilçelerden birinde AK Parti aday çıkarmayacak. Benzer şekilde yine üç bölgeden oluşan Ankara’da da her bir bölgeden birer olmak üzere üç ilçede MHP çıkaracak AK Parti göstermeyecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:43
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Aydın
  5. Ankara
  6. Adana
  7. MHP
  8. AK Parti
  9. 2019 yerel seçimleri
  10. ittifak
  11. ak parti MHP ittifak
  12. AK Parti MHP ittifakı

YORUM YAZ

  • abbas yolcuabbas yolcu30 dk önce
    halkta ... değilmi?kimse halka sormuyor ama kafalarına göre aday belirliyor!!!göreceğiz.....!
Bugünkü Akit

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