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Muharrem Öztürk CHP Diyarbakır Çınar belediye başan adayı oldu!

CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adaylarının da belli olduğu PM toplantısında Muharrem Öztürk CHP Diyarbakır Çınar belediye başan adayı oldu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:01
Muharrem Öztürk CHP Diyarbakır Çınar belediye başan adayı oldu!

CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adaylarının da belli olduğu PM toplantısında Muharrem Öztürk CHP Diyarbakır Çınar belediye başan adayı oldu.

CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı Muharrem Öztürk

CHP Diyarbakır Ergani belediye başkan adayı Vedat Çetin

CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı Emre Barç

CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı Abdülkadir Akdağ

CHP Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı Gülistan Baysal

CHP Diyarbakır Hazrobelediye başkan adayı Abdullah Kaplama

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:01
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı Muharrem Öztürk
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