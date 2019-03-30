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Muharrem İnce’yi terleten soru! ‘Beni uğraştırmayın’

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'un Silivri ilçesinde tepkiyle karşılandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:31

Muharrem İnce, dünürü CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Özcan Işıklar'a oy istemek için Silivri'nin bir köyünde bulunan kahveye gitti. 

İnce, burada vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

"Bize hizmet getirmiyorsunuz" ifadelerini kullanan vatandaş "o sebepten AK Parti kazanıyor siz kaybediyorsunuz" diye eleştirdi.

O anlar sosyal medyadan canlı yayınlandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:31
  1. İstanbul
  2. Muharrem İnce
  3. CHP
  4. Özcan Işıklar
  5. Silivri

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