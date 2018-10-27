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Muharrem İnce'yi Cumhuriyet Gecesi'den bu halde çıkardılar!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adapazarı'nda gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Gecesi'nden partililerin sevgi gösterileriyle uğurlandı. Kendisine ilgi gösteren partililerle el ele geceden ayrılan İnce, yerel seçimlere ilişkin de açıklamalar yaptı. İnce, "CHP'nin amacı Çankaya'yı, Beşiktaş'ı, Kadıköy'ü almak değil, Sakarya Büyükşehir'i almak. Hedefi bu olmalı ve böyle çalışmalıdır.” ifadesini kullandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 01:13
Muharrem İnce'yi Cumhuriyet Gecesi'den bu halde çıkardılar!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Sakarya İl Başkanlığınca, Adapazarı içesinde bir otelde düzenlenen "Cumhuriyet Gecesi"ne katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, modern bir Cumhuriyet'i oluşturanlara saygı ve şükranlarını sunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İnce, çağı iyi okumaları gerektiğini, çağını okuyan insanlar olarak tıpkı Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi bir mucize yaratmak zorunda olduklarını ifade etti. Birlikte mücadele ederek olmazı olur kılmak gerektiğini aktaran İnce, "CHP'nin amacı Çankaya'yı, Beşiktaş'ı, Kadıköy'ü almak değil, Sakarya Büyükşehir'i almak. Hedefi bu olmalı ve böyle çalışmalıdır.” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, çok çalışacaklarını ve insanlara umut vadedeceklerini ve umutları yeniden tazeleyeceklerini vurguladı. Akıllı, bilimsel, ayakları yere basan, üzerinde düşünülmüş, çalışılmış projelerinin olacaklarını kaydetti.

Programa, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır ve partililer katıldı.

Program Grup Gündoğarken konseriyle sona erdi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 01:13
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Bolu
  4. Muharrem İnce
  5. chp

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