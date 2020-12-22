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Siyaset Muharrem İnce'ye şok! İstifasını duyurdu
Siyaset

Muharrem İnce'ye şok! İstifasını duyurdu

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin partileşmeye çalıştırdığı Memleket Hareketi'nde yolun başındayken bir ayrılık yaşandı. Hareketin Kurucular Kurulu Üyesi olan Erkin Şahinöz, İnce'nin ekibinden ayrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:19:00 - 2020-12-22 10:29:09
Muharrem İnce'ye şok! İstifasını duyurdu

Muharrem İnce'nin başlattığı ve partileşmeye gitmesi söz konusu olan Memleket Hareketi'nin Kurucu Kurul'unda yer alan Erkin Şahinöz, kuruldanayrıldı. FED eski ekonomisti ve toplum bilimci olan Erkin Şahinöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Hareketi'nden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinöz şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu Kurulu’nda olduğum Memleket Hareketi'nden ayrıldım. Ayrılma nedenimi Sn. Başkan’a ilettim. “Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım.” Harekete Başarılar..."

Erkin Şahinöz kimdir, nerelidir?
Erkin Şahinöz kimdir, nerelidir?

Biyografi

Erkin Şahinöz kimdir, nerelidir?

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Yorumlar

DRSN

ZATEN BU HODAKTAN BİŞEY OLMAYACKĞI BELLİYDİ
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Deli İbo

Demekki Erkin efendinin hırs istek ve taleplerini bu Memleket Hareketi'nin karşılayamayacağı anladı gemiyi terk etme kararı aldı. Bu sosyal demokrat diye geçinen CHP'lileri hemen hemen hepsi Fırıldak Kubi'lerle dolu. Avanta yoksa anında tornistan.
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