0553 313 94 23

Muharrem İnce’ye şok! Hakkında soruşturma başlatıldı

Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Orgeneral İsmail Metin Temel hakkında ‘Apoletlerini sökeceğim’ diyen eski CHP Milletvekili Muharrem İnce hakkında soruşturma açıldı. Dokunulmazlığı olmayan İnce, şüpheli bulunursa yargılanacak.

18 Eylül 2018 Salı 07:42
Muharrem İnce’ye şok! Hakkında soruşturma başlatıldı

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce hakkında, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in 'apoletlerini sökeceği' sözleri sebebiyle savcılık süreci başlatıldığı ortaya çıktı. Ayhan Aslan isimli bir vatandaş, İnce'nin söylediği 2. Ordu Komutanı Temel'in apoletlerini sökeceği sözleri ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 'terör örgütü propagandası' ve 'tehdit' suçları kapsamında şikayette bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Aslan şikayetinde şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem İnce yaptığı konuşmada '30 Ağustos'ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak. 81 milyonun huzurunda söylüyorum, senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim' şeklinde akla mantığa sığmayacak bir açıklama yaparak ordumuzu ve başındaki komutanımızı yalan yanlış siyasetine alet etmeye çalışmıştır. Zeytin Dalı Harekatı'nın evvelinde de yıllardır canını hiçe sayıp vatan topraklarını tüm değerlerinin üzerinde tutan aldığı tüm apoletlerini şerefi ile sonuna kadar hak eden ülkenin bölünmez bütünlüğü için vatan hainleri ile ordunun başında çarpışan İsmail Metin Temel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı'nın ne olduğunu henüz idrak edememiş hala kendi yalan siyaseti sanan Muharrem İnce adeta o beyanıyla kendince halkın önüne atmıştır. Ama bunun ötesinde terör örgütü ve yandaşlarına bir anlamda destek ve moral vermiştir. Bu açıklaması terör örgütlerine yeşil ışık yakmanın ötesinde bir şey değildir."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şikayetle ilgili bir dosya oluşturdu. Dosyada İnce o dönem milletvekili olduğu için 'Hakkında şikayette bulunulan' olarak belirtildi. Dosyaya 2018/60440 numarası verildi. Daha sonra dosya şikayete konu sözlerin Kağıthane'deki bir mitingde söylendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fakat emniyetin incelemesinde sözlerin Nevşehir mitinginde zikredildiği anlaşıldı. Bunun üzerine dosya yetkisizlik kararı ile Nevşehir'e gönderildi. İncelemeyi Nevşehir Başsavcılığı yapacak.

NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel ile ilgili "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında, o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim" demişti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 07:42
  1. Ordu
  2. Nevşehir
  3. İstanbul
  4. Muharrem İnce
  5. ismail temel
  6. poletlerini sökeceğim
  7. chp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar'da feci gibi kaza! 8 ölü 28 yaralı
    1. Afyonkarahisar'da feci gibi kaza! 8..
    2. Amerika'da 38 yıl sonra bir ilk!
    3. TİKA Bulgaristan'da Soydaş ve Bulgar..
    4. Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus..
    5. Hz. Peygamber'in evindeki yetimler
    6. Köpeklerden bulaşan hastalıklar..
    7. Kedilerden insanlara bulaşan..
    8. En çok merak edilen soru! Kedi ve..
    9. Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    10. Saldırı hazırlığındaki 8 terörist..
    11. Muharrem İnce’ye şok! Hakkında..
    12. Akaryakıtta indirim geldi! Pompaya..
    13. Başkan Erdoğan'ın çantasında 8 dosya..
    14. Başkan Erdoğan'dan kritik atamalar
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. Rus uçağı Akdeniz'de kayboldu!
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'İdlib'..
    18. ABD 200 milyar dolarlık ürününe daha..
    19. Ev alacaklar dikkat! Kritik uyarı geldi
    20. Yolcu otobüsü devrildi… Çok sayıda..
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım