  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muharrem İnce'ye operasyon çeken 'Ankara Kuşu' kafese alındı!
Gündem

Muharrem İnce'ye operasyon çeken 'Ankara Kuşu' kafese alındı!

Yeniakit Publisher
2023-05-17 19:18:00 - 2023-05-17 19:24:14

Ankara Kuşu adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar, Muharrem İnce olayında soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yeri tespit edilen Yaşar yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen Yaşar'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yazar Fazıl Duygun FETÖ'cü Ankara Kuşu'nun siyasi bağlantılarını deşifre etti!
Yazar Fazıl Duygun FETÖ'cü Ankara Kuşu'nun siyasi bağlantılarını deşifre etti!

Gündem

Yazar Fazıl Duygun FETÖ'cü Ankara Kuşu'nun siyasi bağlantılarını deşifre etti!

Gökçek’ten "Ankara Kuşu" iddiası: Bazı siyasiler adliyedeki dostlarını devreye sokmaya çalışıyorlar
Gökçek’ten “Ankara Kuşu” iddiası: Bazı siyasiler adliyedeki dostlarını devreye sokmaya çalışıyorlar

Gündem

Gökçek’ten “Ankara Kuşu” iddiası: Bazı siyasiler adliyedeki dostlarını devreye sokmaya çalışıyorlar

FETÖ'cü 'Ankara Kuşu' hakim karşısında!
FETÖ'cü 'Ankara Kuşu' hakim karşısında!

Gündem

FETÖ'cü 'Ankara Kuşu' hakim karşısında!

Emniyetten 'Ankara Kuşu' açıklaması
Emniyetten 'Ankara Kuşu' açıklaması

Gündem

Emniyetten 'Ankara Kuşu' açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23