Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik kumpas soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken, ikisi ise ev hapsine alındı.

Soruşturmayla ilgili bilgiyi İnce'nin avukatı Fidel Okan verdi.

"CHP destekçileri"

Okan yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Sn. @vekilince ‘ye yönelik itibar suikasti dosyasında yurt dışındaki FETÖ yöneticilerine paralel olarak Türkiye’de WhatsApp grubu kurup iftira ve hakaret içeren paylaşımları yaygınlaştıran ve bir çok kişiyi suça bulaştıran kişiler CHP ile ilişkili çıktı. Bunlardan Ozan Özgür Doğru tutuklandı, Oktay Yaşar (Ankara Kuşu) ile ilişkili olan Veli Koçak ev hapsi gözetimine alındı. Detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır." dedi.



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FETÖ ve CHP birlikteliği

Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi.

Whatsapp grubu kurmuşlar

Başta FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven tarafından gönderilen sahte içeriklerin CHP Gençlik Kollarına üye kişiler tarafından WhatsApp uygulamasında kurulan gruptan dağıldığı tespit edildi. Grupta CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek mimar olan CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi Veli Koşar yer alırken takipçi sayısı fazla olan Ankara Kuşu Twitter hesabı sahibi Oktay Yaşar'ın üzerinden planın devreye sokulduğu ortaya çıktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında 09-10 Mayıs tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının görüntüler üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde, fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edildi.

13 hesap belirlendi

Provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısı belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise elde edilen veriler üzerine soruşturmayı genişletti.

Kirli işbirliği

Güvenlik birimlerinin yaptığı HTS ve teknik çalışmalarında, CHP Gençlik Kollarına üye kişilere ait WhatsApp grupları tespit edildi. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili üretilen sahte içeriklerin FETÖ mensupları Cevheri Güven, Arkan Gümüş, Ethem Gürbaş ve Ali Yeşildağ üzerinden CHP'liler tarafından kurulan internet tabanlı iletişim grubuna gönderildiği belirlendi. Gelen sahte içeriklerin, İstanbul Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Gençlik Kolları üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Yüksek Mimar olarak çalışan Veli Koçak tarafından dağıtım planı yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Ankara Kuşu zemin hazırladı

Twitter'da Ankara Kuşu olarak bilinen hesap sahibi Oktay Yaşar ile yakın arkadaş olan Veli Koçak'ın Ankara Kuşu hesabı üzerinden sahte içerikler öncesinde zemin hazırladığı bir süre sonra da başka hesaplardan tarafından paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Böylelikle takipçiler üzerinde algı operasyonu yaptığı tespit edildi.

Ankara Kuşu firar

Soruşturma kapsamında 19 şüpheli tespit edildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yurtdışında bulunan FETÖ üyesi Cevheri Güven, Arkan Gümüş, Ethem Gürbaş ve Ali Yeşildağ hakkında yakalama kararı çıkarılırken Ankara Kuşu hesap sahibi Oktay Yaşar'ın firari olduğu ortaya çıktı. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi.

Kaynak: Sabah