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Siyaset Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku! Alkollü şahıs...
Siyaset

Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku! Alkollü şahıs...

Samsun’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı Bafra ilçesindeki Cumhuriyet kutlamalarında ilginç bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 23:49:00 - 2021-10-29 23:52:25
Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku! Alkollü şahıs...

Bafra Gazipaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandığı alana gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dernek üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşları selamladıktan sonra oturan İnce, bir süre sonra meydanda oynayan vatandaşlara eşlik etmek için halaya katıldı. İnce oynarken davul-zurna sustu.

Önce niye sustuğunu anlayamayan İnce, cebinden çıkarttığı 200 lirayı davulcuya uzatarak tekrar çalmasını istedi. Davul ve zurna çalan müzisyenleri bir alkollü vatandaşın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oynamasını istemediği için susturduğu anlaşılması üzerine kısa bir arbede yaşandı.

Vatandaşlar, "Burası Gazipaşa, burada davullar susmaz" diye alkollü vatandaşa tepki göstererek meydandan uzaklaştırdı. Bu esnada kızan İnce alanı terk ederek otobüse binerek ayrıldı. Eğlence ise kaldığı yerden devam etti.

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