Muharrem İnce'ye çok büyük şok! Sinirden saçını başını yolacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP listelerinden seçime girebileceği ve Milli Eğitim Bakanı olmak istediğine dair iddiaları köşesine taşıyan Engin Ardıç, İnce'yi çok fena ti'ye aldı.

Ardıç, Sabah gazetesindeki "Muharrem bakan olacakmış" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Şimdi herkes Meral Akşener'in "son numarasını" merak ediyor ve "daha neler yapacağını" bekliyor...

Her an her şey olabilir.

Şaşırmayız.

Anıtkabir'i ziyaret etmiş, çelenk koymuş, saygı duruşu sırasında "asker selamı" vermiş...

***

Asıl ilginç olan Muharrem İnce.

"CHP'ye dönebileceği" konuşuluyormuş!

Buna da şaşmayız.

O cephede artık hiçbir şeye şaşmıyoruz ki...

"Nabız yoklamaya yönelik bazı temaslar oluyormuş", öyle dediler.

Karar verecek olan Kılıçdaroğlu imiş tabii.

Ama yetkili kurullarına da danışırmış...

İnce çok "geniş" konuşuyor, gençlere "Benim hakkımda makara yapacaksınız" diyor.

Bize kızmasın, bizim de işimiz bu.

Adamları diyorlar ki, "İnanılmaz reyting yapmıştı", parti kurduğu dönemde dahi...

Yüzde 1 reyting gerçekten de kolay kırılabilir bir rekor değildi.

Şimdi adamları, "Onu çağırmalı ve iktidar olunması halinde Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilmeli" dediler.

Hoş olur.

İnce'nin o hükümette Kürt takımıyla nasıl bir diyalog kuracağını merak ederiz.

Bakalım nasıl bir makara yaparlar onun hakkında... (...)"