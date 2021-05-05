Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı
CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin "Memleket" adıyla kurduğu partisinin logosu ortaya çıktı. Mavi renklerin kullanıldığı logoda Türkiye haritasının üzerine '@' işareti kullanıldı.
CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce'nin logosu merak ediliyordu.
KRT TV canlı yayınında İnce'nin "Memleket" adını koyduğu partinin sloganı ve logosu açıklandı.
Logosu belirlendi
Mavi renk ve nazar boncuğunun kullanıldığı logoda, Türkiye haritasının üzerinde e-posta adreslerinde kullanılan "@" işareti yer alıyor. Partinin sloganı ise "Önce memleket" olarak kullanıldı.