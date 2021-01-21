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Siyaset Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?
Siyaset

Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?

Muharrem İnce'nin partisinin logosu ne oldu? Muharrem İnce'nin partisinin logosunda ne var? CHP’nin HDP çizgisine savrulması parti içindeki kırılmaları da beraberinde getiriyor. Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce, yeni partisini kurmaya hazırlanırken son dakika haberine göre, Muharrem İnce’nin yeni partisinin logosu da belli oldu. Peki Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:28:00 - 2021-01-21 14:29:56
Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ‘Dostlarımız’ dediği kişilerle Millet ittifakına devam etmek için çalışmalarını sürdürürken, CHP’nin HDPKK çizgisine saptığı için parti içinde mücadele eden Muharrem İnce’nin artık CHP içerisinde kalmayacağı kesinleşmesinden sonra Muharrem İnce’nin yeni partisinin ne zaman kurulacağı merak ediliyordu. Muharrem İnce Memleket Hareketi’ni 1 Mart itibariyle partiye dönüştüreceği iddia edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’ye savaş açan CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin logosunda ne var? 

İnce'nin partisinin adının "Memleket Partisi" olduğu ve hazırlanan parti logosunda sarı bir hilal ve hilalin altında üç parça mavi desen yer aldığı görüldü. Mavi desenlerin neyi simgelediği henüz bilinmezken logonun hemen altında "Memleket Partisi" ifadesi yer alıyor. Taslak logonun Muharrem İnce'ye sunulduğu ve çok beğenildiği, bir değişiklik olmazsa söz konusu logo üzerinde mutabık kalındığı öğrenildi.

Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi

Ahmet Özalp, Siyaset bilimi profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör

Ali Tunçcan, Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan, tıp preofesörü

Ayber Yağız, Endüstriyel tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, Tıp profesörü

Berk Hacıgüzeller, Finansal danşman

Berna Bütüner Karadeniz, Siyaset bilimci

Bilin Neyaptı, İktisar doçenti

Burak Hasar, Diş hekimi

Cüneyt Oğuz, Yatırım bankacısı iş insanı

Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, Turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, yönetici

İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici

İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti

Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, ihracatçı

Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi

Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, Sanayici

Sibel Aracı, Psikiyatrist

Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, Akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi

 

 

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