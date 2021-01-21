Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?
Muharrem İnce'nin partisinin logosu ne oldu? Muharrem İnce'nin partisinin logosunda ne var? CHP’nin HDP çizgisine savrulması parti içindeki kırılmaları da beraberinde getiriyor. Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce, yeni partisini kurmaya hazırlanırken son dakika haberine göre, Muharrem İnce’nin yeni partisinin logosu da belli oldu. Peki Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ‘Dostlarımız’ dediği kişilerle Millet ittifakına devam etmek için çalışmalarını sürdürürken, CHP’nin HDPKK çizgisine saptığı için parti içinde mücadele eden Muharrem İnce’nin artık CHP içerisinde kalmayacağı kesinleşmesinden sonra Muharrem İnce’nin yeni partisinin ne zaman kurulacağı merak ediliyordu. Muharrem İnce Memleket Hareketi’ni 1 Mart itibariyle partiye dönüştüreceği iddia edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’ye savaş açan CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu belli oldu
Muharrem İnce'nin partisinin logosunda ne var?
İnce'nin partisinin adının "Memleket Partisi" olduğu ve hazırlanan parti logosunda sarı bir hilal ve hilalin altında üç parça mavi desen yer aldığı görüldü. Mavi desenlerin neyi simgelediği henüz bilinmezken logonun hemen altında "Memleket Partisi" ifadesi yer alıyor. Taslak logonun Muharrem İnce'ye sunulduğu ve çok beğenildiği, bir değişiklik olmazsa söz konusu logo üzerinde mutabık kalındığı öğrenildi.
Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi
Ahmet Özalp, Siyaset bilimi profesörü
Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör
Ali Tunçcan, Uçak mühendisi
Alper Karaoğlan, tıp preofesörü
Ayber Yağız, Endüstriyel tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat
Aykut Demiray, Bankacı
Barış Tuzlumbay, Tıp profesörü
Berk Hacıgüzeller, Finansal danşman
Berna Bütüner Karadeniz, Siyaset bilimci
Bilin Neyaptı, İktisar doçenti
Burak Hasar, Diş hekimi
Cüneyt Oğuz, Yatırım bankacısı iş insanı
Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı
Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci
Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci
Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı
Hüseyin Baraner, Turizmci
Hüseyin Ercüment Değer, Avukat
İlhan Düzyürek, yönetici
İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici
İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti
Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı
Mert Ünlü, ihracatçı
Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı
Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi
Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili
Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı
Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi
Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici
Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi
Serkan Ufuk Akgün, Sanayici
Sibel Aracı, Psikiyatrist
Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı
Yağız Elver, Akademisyen
Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi