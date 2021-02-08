Muharrem İnce’nin partisinin ismi ne logosu nasıl? Muharrem İnce'nin yeni partisi

CHP Kurultayı'ndan sonra “Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce basın toplantısı düzenledi. İnce yaptığı açıklamada “Muhalefet, parti içindeki demokrasiyi yok ederek millete demokrasi vaad edersen kimse sana inanmaz. CHP'de Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin olması içimizi kan ağlatmaktadır. Bugün bir yol ayrımındayım. ABD'den demokrasi dilenenlerle ben artık yolumu ayırıyorum. Bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. CHP artık bir tabeladan ibaret. Hedefimiz 50+1. Tek adam partisi değil, ortak aklında partisi olacağız.” dedi.

Muharrem İnce’nin partisinin ismi ne logosu nasıl?

Muharrem İnce, partisinin ismine ve partisinin logosuna ilişkin ise “Bizim işimizin olmayacağı tek yer Cumhur İttifakı'dır. Partimizin ismi, logosu her şeyi hazır. Her şeyimiz tamam. Bize yakışır bir şekilde açıklayacağız. Bugün CHP'den istifa edicem. Gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim.” dedi.