Muharrem İnce'nin partisine mi katılıyor? Ali Türkşen açıkladı

Kardak Krizi ile Türkiye'nin yakından tanıdığı eski SAT komandosu Ali Türkşen, Muharrem İnce’nin kuracağı yeni partide yer almayacağını açıkladı.

Ekspress Türkiye'ye konuşan Türkşen konuyla ilgili şunları söyledi:

“Partinin kurucuları arasında yer almayacağım, haricen destekliyorum, ama aktif olarak siyasette şu anda işlerim dolayısıyla yer alamayacağım. Fikirlerine aykırı olduğumdan asla değil, Türkiye’nin hayrına iş yapan herkesin destekçisiyim. İsim önemli değil, desteklerim ama iş dolayısıyla fiziken içinde olmam pek mümkün değil."

İYİ Parti'den istifa etmişti

Türkşen, Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’nin Kurucular Kurulu üyeleriyle Yalova’da yaptığı toplantıya katılan isimler arasında yer almıştı.

İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer alan Türkşen, Kocaeli'nden milletvekili adayı olmuştu. İkinci sıradan aday gösterilen Türkşen, bir süre sonra İYİ Parti'nin aktif çalışmalarına katılamayacağını açıkladı.

Sonrasında Türkşen, İYİ Parti'den tamamen istifa ettiğini açıklayarak, parti yönetimine eleştrilerde bulunmuştu.