  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muharrem İnce'nin partisine mi katılıyor? Ali Türkşen açıkladı
Gündem

Muharrem İnce'nin partisine mi katılıyor? Ali Türkşen açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden Ali Türkşen, Muharrem İnce’nin kuracağı yeni parti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:58:00 -
Muharrem İnce'nin partisine mi katılıyor? Ali Türkşen açıkladı

Kardak Krizi ile Türkiye'nin yakından tanıdığı eski SAT komandosu Ali Türkşen, Muharrem İnce’nin kuracağı yeni partide yer almayacağını açıkladı.

Ekspress Türkiye'ye konuşan Türkşen konuyla ilgili şunları söyledi:

“Partinin kurucuları arasında yer almayacağım, haricen destekliyorum, ama aktif olarak siyasette şu anda işlerim dolayısıyla yer alamayacağım. Fikirlerine aykırı olduğumdan asla değil, Türkiye’nin hayrına iş yapan herkesin destekçisiyim. İsim önemli değil, desteklerim ama iş dolayısıyla fiziken içinde olmam pek mümkün değil."

İYİ Parti'den istifa etmişti

Türkşen, Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’nin Kurucular Kurulu üyeleriyle Yalova’da yaptığı toplantıya katılan isimler arasında yer almıştı.

İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer alan Türkşen, Kocaeli'nden milletvekili adayı olmuştu. İkinci sıradan aday gösterilen Türkşen, bir süre sonra İYİ Parti'nin aktif çalışmalarına katılamayacağını açıkladı.

Sonrasında Türkşen, İYİ Parti'den tamamen istifa ettiğini açıklayarak, parti yönetimine eleştrilerde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şeyma Subaşı: Erkeğin malı olmaktan memnunum
Medya

Şeyma Subaşı: Erkeğin malı olmaktan memnunum

Gayrimeşru hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, 'erkeğin malıyım' yazılı sweatshirt yazısıyla ilgili sorulan soruya, "Sevgilimin malı olmak..
Metin Külünk paylaştı olay oldu! Alman polisi 66 yaşında bir Türk'ü vurdu
Gündem

Metin Külünk paylaştı olay oldu! Alman polisi 66 yaşında bir Türk'ü vurdu

Almanya'da polis, kendisine oyuncak kamyonet savuran 66 yaşındaki Alzheimer hastası bir Türk'e art arda ateş etti. Görüntüleri sosyal medya ..
Azgın azınlığın sesi bakın neyi dert etmiş! Ramazan'da marketlerde alkol satılacağı garanti mi?
Gündem

Azgın azınlığın sesi bakın neyi dert etmiş! Ramazan'da marketlerde alkol satılacağı garanti mi?

Halk Tv canlı yayınında konuşan azgın azınlığın sesi eski Oda Tv tetikçisi Barış Pehlivan, Ramazan ayı yaklaşırken neyin telaşını yaşadığını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay