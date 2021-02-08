CHP eksi Milletvekili Muharrem İnce, CHP üyeliğinden istifa edeceğini yaptığı basın toplantısında duyurdu. Muharrem İnce, istifasına ilişkin olarak CHP yönetimini topa tuttu. İnce şunları söyledi: "Mustafa Kemal deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

Muharrem İnce’nin partisine kaç milletvekili katılacak?

İnce, "tek adam partisi değil, ortak aklın partisi olacaklarını" belirterek, Türkiye'nin sahipsiz olmadığını, memlekete sahip çıkacaklarını kaydetti. İnce, "Partinin adını kurmadan, İYİ Parti'den sonra gruptaki en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız, bu başlangıç." dedi. Öte yandan CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in de 'Memleket Hareketi'ne katıldığı öğrenildi.

Muharrem İnce'nin partisinin ismi ne?

Partinin ne zaman kurulacağı ve ismine ilişkin bir soru üzerine İnce, şunları söyledi: "Çok kısa sürede. Bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde parti meclisi salonumuzda yapacağız. İsim, logo hepsi hazır. Sosyal medya hesaplarından tutun patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. Ama onu biraz daha tabii bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım."