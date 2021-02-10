Muharrem İnce'nin ne yapacağı belli oldu! Bir araya gelecekler

CHP yönetimini topa tutarak istifa eden Muharrem İnce'nin yol haritası netleşiyor. İnce'nin Memleket Partisi için adımlarını daha da hızlandıracağı belirtilirken, 19 Mayıs'ta kurulması beklenen partiye ilişkin çalışmaların bundan sonra yeni genel merkez binasında süreceği ifade edildi.

Birlikte siyaset yaptığı kişiler, iş insanları ve akademisyenlerle Kurucular Kurulunu yavaş yavaş şekillendiren İnce, teşkilatlanmaya da hız veriyor. İnce'nin Memleket Hareketi'ni yaz aylarına kadar 60 ilde, yıl sonuna kadar da 81 ilde teşkilatlandıracağı belirtildi.

Öte yandan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in ardından yeni isimlerin de partiye katılacağı konuşuluyor. İnce'nin istifasını açıkladığı gün söylediği, "Şu anda partinin adını kurmadan, İyi Parti'den sonra gruptaki en çok milletvekili olan parti biz olacağız. Bu başlangıç" sözlerinin de transfer iddialarını güçlendirdiği değerlendirildi.

Küskünler toplanıyor

Kulislerde CHP'deki "küskünler"in de İnce'yi desteklediği konuşuluyor. İnce'nin yeni partide yer almaları için teklif götürebileceği isimler arasında; eski genel başkan yardımcıları Hakkı Süha Okay ve Onur Öymen ile 2019'da partisinden ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski grup başkanvekili Kemal Anadol ile eski Genel Sekreter Önder Sav, eski milletvekili Süheyl Batum ve CHP PM üyesi Erdal Aksünger'in adı geçiyor. Milletvekillerin yanı sıra belediye başkanlarından da yeni isimlerin partiye katılabileceği iddia ediliyor. İsmi ve logosu hazır olan partinin sözcülüğüne ise İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin getirileceği belirtiliyor.