  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etti
Gündem

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-05-26 13:56:00 - 2023-05-26 13:59:35
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etti

Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, kendisi ile birlikte 150 kişinin partiden istifa ettiği belirterek, "Tamamen memleket sevdasıyla yola çıkmıştık. Bizim bu düşüncelerimizi boşa çıkardıkları için hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'nde basın açıklaması yaptı.

Akdere, 2,5 yıl önce 'Memleket Hareketi' ile çıktıkları yolculukta Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 2 gün kala adaylıktan çekilen Genel Başkan Muharrem İnce'nin kendilerini ortada bıraktığını belirtti.

 

Kendisi ile birlikte 11 ilçede görevli 150 kişinin istifa ettiğini söyleyen Akdere, "Başta Genel Başkan Sayın Muharrem İnce olmak üzere, parti meclisi ve MYK üyelerinden görevde olan arkadaşlarımdan hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum. Genç arkadaşlarımın adına da hakkımı helal etmiyorum. Çünkü hiç kimseden menfaat beklentisi olarak siyaset yapmadık. Tamamen memleket sevdasıyla yola çıkmıştık. Bizim bu düşüncelerimizi boşa çıkardıkları için hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum" dedi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na: Onda müthiş bir travma oluşturdu
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na: Onda müthiş bir travma oluşturdu

Gündem

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na: Onda müthiş bir travma oluşturdu

BİM indirimleri paylaştı! Kasada kuyruk oluşacak
BİM indirimleri paylaştı! Kasada kuyruk oluşacak

Ekonomi

BİM indirimleri paylaştı! Kasada kuyruk oluşacak

Bir başlığa bakın bir de ilk maddeye! Özdağ - Kılıçdaroğlu protokolünde ilginç detay
Bir başlığa bakın bir de ilk maddeye! Özdağ - Kılıçdaroğlu protokolünde ilginç detay

Gündem

Bir başlığa bakın bir de ilk maddeye! Özdağ - Kılıçdaroğlu protokolünde ilginç detay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23