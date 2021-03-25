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Gündem Muharrem İnce'nin "Mavi" partisinin logosu belli oldu! O detay dikkat çekti
Gündem

Muharrem İnce'nin "Mavi" partisinin logosu belli oldu! O detay dikkat çekti

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin "Mavi" partisinin hem sloganı hem de logosu belli oldu. Logoda DSP'nin beyaz güvercinini kullanan Mavi Parti yola "Memleket hareketi, Türkiye bereketi" sloganıyla çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:40:00 - 2021-03-25 16:08:32
Muharrem İnce'nin "Mavi" partisinin logosu belli oldu! O detay dikkat çekti

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adı netleşti. İnce, yeni partisine memleket, adalet, vicdan, ve iş kavramlarının baş harflerinden oluşan "Mavi" adını koydu.

Sloganı da "Memleket hareketi, Türkiye bereketi" oldu. Partinin Atatürkçü çizgide olacağını açıklamıştı İnce. Mavi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerine atıf yapıldı.

DSP'nin izleri bulunuyor

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un aktardıklarına göre; partinin logosunda da Bülent Ecevit'in partisi DSP'nin izlerine yer verildi. Kanatlanmış beyaz bir güvercin siluetinin üzerinde Türkiye haritasının bir bölümü yer aldı.

Memleket hareketi yazısındaki i harfinin noktasında da Türk bayrağının ay yıldızı kullanıldı.

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Yorumlar

Naci Dayı

Muharrem abi iyi adamsın lakin bilgi birikimin yok bu iş özgüvenle olmaz bak eğer olsaydı kılıçdaroğlu ile olurdu ekrem imamoğlu ile olurdu. İtalyanlar der ki testa, cuore, cuoio. Kafa, kalp ve cesaret. Gel seni Ak partili yapalım gülme.
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