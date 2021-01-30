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Siyaset Muharrem İnce’nin kuracağı parti ne kadar oy alır?
Siyaset

Muharrem İnce’nin kuracağı parti ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ne kadar oy alır? Muharrem İnce bir süredir yeni parti çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar 2023 seçimleri öncesinde hangi partinin ne kadar oy alabileceğini araştırıyor. Peki, Muharrem İnce'nin partisi ne kadar oy alır?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 16:30:00 -
Muharrem İnce’nin kuracağı parti ne kadar oy alır?

Muhalefet sık sık erken seçim söylemlerinde bulunsa da bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin tavrı net. 2023 seçimleri öncesinde pek çok kişi Muharrem İnce'nin partisinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Peki, Muharrem İnce seçimlerde ne kadar oy alır?

Muharrem İnce’nin kuracağı parti ne kadar oy alır?

ADA Araştırma'nın 'Türkiye Nabzı Ocak 2021' anketinde Muharrem İnce'nin partisi de yer aldı. Söz konusu ankette CHP'nin oylarının düştüğü görüldü. Ankette AK Parti yüzde 38,7 oy alırken CHP yüzde 19,8 oyda kaldı.

Muharrem İnce'nin kuracağı parti de ankette yer aldı. Muharrem İnce ankette yüzde 2,7 oranında oy aldı. Öte yandan Aralık 2020'de Orc Araştırma'nın yaptığı ankette Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 3,5 bandında gösterildi.

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