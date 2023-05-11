Muharrem İnce'nin kararı sonrası borsada hareketlilik!

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle borsadaki yükseliş yüzde 5,5'e ulaştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle borsa hızla yükseldi.

İnce'nin konuşmasından önce saat 14'te 4630 puan seviyesinde olan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 4750 puan sınırına kadar yükseldi.

BIST 100'deki günlük yükseliş yüzde 5,5'i, bankacılık endeksindeki günlük yükseliş ise yüzde 9'u buldu.

Muharrem İnce, bugün yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum."

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