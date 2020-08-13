Muharrem İnce’nin kadrosunda kimler var?

Muharrem İnce beklenen alanında uzman, pek siyasette uğraşmamış, memleketin sorunlarını çözmek için uğraşacak arkadaşları sizlere tanıtacağım” diyerek hareket içinde yer alacak kadronun özelliklerini açıkladı. Muharrem İnce yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "CHP dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım. Salıdan salıya iktidarın kuyuya attığı taşları temizlemek, kolay yolu seçmek muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. AK Parti çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek. Ne yazık ki CHP bir kurtarıcı rolü görmüyor. Gözlemci olarak olayı seyrediyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti. Önümüzdeki günlerde bu kadro ile önünüze çıkacağız."